PSL: इस बल्लेबाज ने लगाई छक्कों की झड़ी, एक ओवर में जड़े 6,6,6,6, Video

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) -2021 में सोमवार को इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तांस के बीच मैच खेला गया. इस मुकाबले में मुल्तान सुल्तांस के खुशदिल शाह ने शानदार पारी खेली. उन्होंने जबरदस्त हिटिंग की. खुशदिल ने तेज गेंदबाज आकिफ जावेद के ओवर में लगातार चार छक्के जड़े.

खुशदिल शाह ने ये कारनामा पारी के 19वें ओवर में किया. उन्होंने ओवर की तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर सिक्स जड़ा. उनकी इस जोरदार हिटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आकिफ जावेद के इस ओवर में कुल 29 रन बने.

