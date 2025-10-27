Women's WC: भारतीय टीम को बड़ा झटका, प्रतीका रावल वर्ल्ड कप से हुईं बाहर, अब सेमीफाइनल में कौन करेगी ओपनिंग?

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है. अंतिम-चार का ये मुकाबला 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में निर्धारित है. भारतीय टीम ने नंबर-चार पर रहकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था, वहीं ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा था. ग्रुप-मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, ऐसे में हरमन ब्रिगेड को सेमीफाइनल जीतने के लिए अपना बेस्ट देना होगा.

सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम को बड़ा सेटबैक लगा है. फॉर्म में चल रहीं सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं. क्रिकबज की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. बांग्लादेश के खिलाफ 26 अक्टूबर (रविवार) को हुए मुकाबले के फील्डिंग करते वक्त प्रतीका के घुटने और टखने में चोट लग गई थी. यह घटना पहली पारी के दौरान हुई, जब वह गेंद रोकने की कोशिश कर रही थीं. वो मुकाबला बाद में बारिश के चलते रद्द कर दिया गया था.

अब सवाल यह है कि प्रतीका रावल के बाहर होने के बाद सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग कौन करेगी. बांग्लादेश के खिलाफ तो अमनजोत कौर ने ओपनिंग की थी. क्या अब भारतीय टीम नॉकआउट मैच में भी अमनजोत कौर को आजमाती है या नहीं, ये देखना होगा. अमनजोत शायद ही ओपनिंग करेंगी क्योंकि वो लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलती हैं. बांग्ल्देश के खिलाफ मुकाबला तो डेड रबर था, इसलिए भारत ने उन्हें आजमाया था.

ये तीन खिलाड़ी दावेदार

सेमीफाइन में स्मृति मंधाना के साथ हरलीन देयोल को ओपनिंग करने के लिए भेजा सकता है. हरलीन नंबर-3 पर उतरती हैं, ऐसे में वो कई बार पहले पावरप्ले में बल्लेबाजी के लिए आ चुकी हैं. यानी वो नई गेंद का सामना करने में सहज हैं. टीम की इंडिया की पूर्व कप्तान मिताली राज का भी मानना है कि हरलीन का ओपनिंग करना सही होगा.

एक विकल्प उमा छेत्री हैं, लेकिन इस विकेटकीपर बल्लेबाज को शायद ही सेमीफाइनल में भाग लेने का मौका मिले. रेगुलर विकेटकीपर ऋचा घोष फिट होने की कगार पर हैं और वो सेमीफाइनल में खेलती नजर आएंगी. ऋचा को बांग्लादेश के खिलाफ रेस्ट दिया गया था, जिसके कारण उमा को मौका मिला था.

बाएं हाथ की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के रूप में भी ऑप्शन मौजूद है. दीप्ति पहले भी भारतीय टीम के लिए वूमेन्स ओडीआई में ओपनिंग कर चुकी हैं. दीप्ति का वूमेन्स ओडीआई में बेस्ट स्कोर 188 रन रहा है, जो उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ ओपनिंग करते हुए ही बनाया था.

