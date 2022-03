Pradeep Mehra viral video: नोएडा के प्रदीप मेहरा के फैन हुए केविन पीटरसन और हरभजन, लिखा- What A Guy…

सोशल मीडिया की ताकत है कि वह चंद घंटों में किसी को भी फर्श से अर्श और अर्श से फर्श पर ला सकता है. सोशल मीडिया के दम पर कई लोगों की किस्मत पलटी है और इसी का एक ताज़ा उदाहरण नोएडा में काम करने वाले प्रदीप मेहरा हैं. फिल्ममेकर विनोद कापड़ी ने प्रदीप मेहरा की एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह रात को अपना काम निपटाने के बाद घर दौड़ लगाते जा रहे हैं. (Pradeep Mehra running video)



इसी वीडियो ने प्रदीप मेहरा को स्टार बना दिया और हर कोई उनके जज्बे को सलाम कर रहा है. अब उनके चाहने वालों में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह भी शामिल हो गए हैं.



सोमवार को केविन पीटरसन ने प्रदीप मेहरा (Pradeep Mehra) के वीडियो को रिट्वीट किया और उनकी तारीफ में लिखा कि ये वीडियो आपकी सोमवार की सुबह बेहतर बना देगी. क्या लड़का है. केविन पीटरसन के अलावा हरभजन सिंह ने भी प्रदीप मेहरा की तारीफ की.

This will make your Monday morning! What A Guy! 🤍🙏🏽 https://t.co/RLknfAsCKE