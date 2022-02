Kevin Pietersen Pan Card: केविन पीटरसन का पैन कार्ड खोया, PM मोदी को टैग कर मांगी मदद

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) का पैन कार्ड खो गया है और उन्होंने ट्वीट कर भारत में मदद मांगी है. केविन पीटरसन ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी, अपने ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है.



इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने ट्वीट, ‘भारत कृपया मदद करें, मैंने अपना पैन कार्ड खो दिया है और सोम यात्रा कर रहा हूं लेकिन काम के लिए भौतिक कार्ड की जरूरत है. क्या कोई कृपया मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज सकता है जिससे मैं अपनी सहायता के लिए यथाशीघ्र संपर्क कर सकूं?’

केविन पीटरसन के इस ट्वीट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जवाब भी दिया गया है. इनकम टैक्स की ओर से कहा गया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड की डिटेल्स हैं, तो आप इन जगहों पर अप्लाई कर अपना फिजिकल पैन कार्ड पा सकते हैं.

In case, however, you don’t remember your PAN details and need to ascertain the PAN for applying for reprint of physical card, please write to us at adg1.systems@incometax.gov.in & jd.systems1.1@incometax.gov.in (2/2)