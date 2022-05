Paul Stirling: आयरिश बल्लेबाज का तूफान, एक ओवर में ठोके 34 रन, जड़े लगातार 5 छक्के, Video

इंग्लैंड में शुरू हुई टी-20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में गुरुवार को एक धमाकेदार पारी देखने को मिली. आयरलैंड के बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने सिर्फ 51 बॉल में 119 रनों की पारी खेली, जिसमें नौ चौके और 10 छक्के शामिल रहे. खास बात ये रही कि पॉल स्टर्लिंग ने एक ही ओवर में 34 रन भी बना डाले.



बर्मिंघम में हुए इस मुकाबले में बर्मिंघम बीयर्स की ओर से खेलते हुए पॉल स्टर्लिंग ने ये धमाकेदार पारी खेली. सबसे ज्यादा कमाल तो तब हुआ जब पॉल ने एक ही ओवर में लगातार 5 छक्के मारे और आखिरी बॉल पर एक चौका मारा.

पारी के 13वें ओवर में पॉल स्टर्लिंग ने जेम्स सेल्स की तगड़ी धुनाई की. शुरुआती पांच बॉल पर सिक्स जड़ने के बाद जब लगा कि वह एक ओवर में 6 छक्कों का रिकॉर्ड बना सकते हैं, तब उन्होंने आखिरी बॉल पर चौका जड़ा. इस ओवर का वीडियो भी वायरल हो रहा है...

6️⃣6️⃣6️⃣6️⃣6️⃣4️⃣ - 34 from an over!@stirlo90 is a cheat code 😲 #Blast22 pic.twitter.com/Sy7ByS4wwm