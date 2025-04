Pakistani Hindu cricketer Danish Kaneria slams Shahbaz Sharif: पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आगबबूला हैं. उन्होंने इस पूरे मामले में चुप्पी साधने को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर कड़ा प्रहार किया है. कनेरिया ने आरोप लगाया कि शरीफ सच को जानते हैं, फिर भी आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, बल्कि, उसे बढ़ावा दे रहे हैं.

अपने मुखर अंदाज के ल‍िए मशहूर दान‍िश कनेर‍िया ने कहा कि शरीफ की खामोशी बहुत कुछ बयां करती है और यह साफ इशारा है कि आतंकवाद को पाकिस्तान में संरक्षण मिल रहा है. दान‍िश कनेर‍िया ने पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले पर बेहद रोष में दिखे और उन्होंने स‍िलस‍िलेवार एक्स पर कई पोस्ट शेयर किए.

If Pakistan truly has no role in the Pahalgam terror attack, why hasn’t Prime Minister @CMShehbaz condemned it yet? Why are your forces suddenly on high alert? Because deep down, you know the truth — you’re sheltering and nurturing terrorists. Shame on you. — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) April 23, 2025

दान‍िश ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को टैग करते हुए लिखा- अगर पाकिस्तान का पहलगाम आतंकी हमले में सच में कोई हाथ नहीं है, तो प्रधानमंत्री @CMShehbaz (शहबाज शरीफ) ने अब तक इसकी निंदा क्यों नहीं की? आपकी सेना अचानक हाई अलर्ट पर क्यों है? क्योंकि अंदर ही अंदर आप सच जानते हैं, आप आतंकियों को पनाह दे रहे हैं और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए.



दान‍िश कनेर‍िया इस टेरर‍िस्ट अटैक पर काफी व्यथ‍ित द‍िखे. उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा- आतंकी हमले कभी भी कश्मीरी मुसलमानों को निशाना क्यों नहीं बनाते? क्यों हर बार हिंदुओं पर हमला होता है? चाहे वो कश्मीरी पंडित हों या भारत के अलग-अलग हिस्सों से आए हुए हिंदू पर्यटक? क्योंकि आतंकवाद, चाहे जैसा भी दिखाया जाए, एक ही सोच से चलता है, और आज पूरी दुनिया उसकी कीमत चुका रही है.

मैंने एक समय पाकिस्तान की जर्सी गर्व से पहनी थी. मैदान पर अपना खून-पसीना बहाया था. लेकिन आखिर में मेरे साथ भी वही हुआ जो पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ, सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि मैं हिंदू हूं. आतंक का समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए. हत्यारों को बचाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए. मैं सच के साथ हूं. इंसानियत के साथ हूं, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की जनता भी यही चाहती है, उन्हें गुमराह मत करो, बुराई का साथ मत दो.

Why is it that they never target local Kashmiris, but consistently attack Hindus — be it Kashmiri Pandits or Hindu tourists from across India? Because terrorism, no matter how it’s disguised, follows one ideology — and the whole world is paying the price for it. #Pahalgam — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) April 23, 2025

दान‍िश यहीं नहीं रुके और ल‍िखा- जब भी मैं कुछ ट्वीट करता हूं तो कुछ भारतीय मुस्लिम लोग इससे क्यों नाराज हो जाते हैं? मैं सच में जानना चाहता हूं, बस एक सवाल पूछ रहा हूं.

Why do some Indian Muslims get offended whenever I tweet something? Genuinely curious — just asking. — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) April 23, 2025

ट्रोल करने वाले को दिया करारा जवाब

दान‍िश ने इस दौरान एक ऐसे शख्स को जवाब दिया, ज‍िसने उनसे सोशल मीडिया पर पूछा- मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी सोच कैसी है? तुमने पाकिस्तान में खाया, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला, यहीं से नाम कमाया] और अब उसी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए. इस पर दान‍िश ने जवाब देते हुए लिखा- मैं पाकिस्तान या वहां की जनता के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं. पाकिस्तान की आम जनता ने आतंकवाद का सबसे ज्यादा दर्द झेला है. उन्हें ऐसे नेता चाहिए जो शांति के लिए खड़े हों, न कि ऐसे जो आतंकियों को पनाह दें या मासूमों की हत्या पर चुप रहें.

I am not speaking against Pakistan or its people. The Awam of Pakistan have suffered the most at the hands of terrorism. They deserve leadership that stands for peace, not one that shelters terrorists or stays silent when innocents are murdered.



I once wore Pakistan’s jersey… https://t.co/CDf17g0pkz — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) April 24, 2025

गौरतलब है कि जहां आतंक‍ियों ने यह कृत्य किया वो इलाका दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आता है. और ये घटना अनंतनाग जिले के पहलगाम से 6 किमी दूर स्थित पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में हुई है. मंगलवार दोपहर में टूर‍िस्ट यहां घूम रहे थे. इसी बीच, दोपहर 2.45 बजे करीब छह आतंकी पहुंचे और अलग-अलग जगहों पर अटैक कर दिया. आतंकियों ने वहां मौजूद 45 टूर‍िस्ट के समूह पर गोलियां बरसाईं. इनमें 28 टूरिस्ट की मौत हो गई.

लेग स्पिनर दानिश का क्रिकेट करियर

61 टेस्ट मैच: 261 विकेट

18 वनडे मैच: 15 विकेट

206 फर्स्ट क्लास मैच: 1024 विकेट