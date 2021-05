36 साल के इस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में किया डेब्यू, बनाया ये रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान की ओर से ताबिश खान ने डेब्यू किया. 36 साल के इस गेंदबाज ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पाकिस्तान की ओर से अपना पहला टेस्ट मैच खेला.

ताबिश पाकिस्तान की ओर से डेब्यू करने वाले 245वें खिलाड़ी हैं. वह पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हैं. पाकिस्तान की ओर से टेस्ट में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर मिरान बक्श हैं. उन्होंने 47 की उम्र में डेब्यू किया था.

टेस्ट कैप मिलने के बाद ताबिश खान ने कहा, 'मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं हैं, जो भी नौजवान लड़का पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो उसे उम्मीद होती है कि वो एक दिन राष्ट्रीय टीम में खेले, खासकर टेस्ट क्रिकेट में. मेरा सफर काफी लंबा रहा, लेकिन आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ. मैं खुश हूं. मेरे सीने पर पाकिस्तान का सितारा है और मैं मैदान पर अपना 110 फीसदी प्रदर्शन करूंगा.'

