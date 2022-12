Pak Vs Eng: वॉशरूम, लाइट समेत सभी ड्रामे फेल... इंग्लैंड के हाथों ऐसे हार गया पाकिस्तान

रावलपिंडी में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है. एक लंबे वक्त के बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ खेलने आई इंग्लिश टीम ने आखिरी दिन के आखिरी सेशन तक हिम्मत नहीं हारी और इस मैच को अपने हाथ में कर लिया. पाकिस्तान-इंग्लैंड मैच का आखिरी एक घंटा फुल ड्रामे से भरपूर दिखा, जिसमें पाकिस्तान ने मैच को ड्रॉ कराने की भरपूर कोशिश की लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया.



टेस्ट के आखिर में दिखा फुल रोमांच



इंग्लैंड ने पाकिस्तान को यह टेस्ट मैच जीतने के लिए 343 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन वह आखिरी पारी में 268 रन ही बना पाया. रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी दिन एक मौका ऐसा भी आया था, जब लगा कि इंग्लैंड इस मैच में काफी पिछड़ गया और पाकिस्तान जबरदस्त जीत दर्ज करने जा रहा है. पहले मोहम्मद रिजवान और शऊद शकील के बीच एक पार्टनरशिप हुई, फिर अजहर अली-आगा सलमान ने साथ में 61 रन जोड़ दिए.



यहां पाकिस्तान आसानी से जीत या फिर ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 259 के स्कोर पर जैसे ही पाकिस्तान का छठा विकेट गिरा. इसके बाद ही खेल पलट गया और इंग्लैंड ने पूरी तरह से पाकिस्तान को पछाड़ दिया. पाकिस्तान ने अपने आखिरी 5 विकेट सिर्फ 9 रनों के भीतर गंवा दिए और एक तरह से जीत चुका मैच भी गंवा दिया.

हार टालने के लिए पाकिस्तान ने क्या-क्या किया?



रावलपिंडी टेस्ट का आखिरी एक घंटा ड्रामे से भरपूर रहा, क्योंकि पाकिस्तान हार को टालने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहा था. जब आखिरी सेशन में ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तब पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने तय समय से अधिक वक्त लिया, मोहम्मद अली वॉशरूम की वजह से देरी से मैदान में लौटे. इसके बाद नसीम शाह को आखिरी ओवर्स में ग्लव्स बदलते हुए देखा गया, इस बीच भी काफी टाइम कटा.



दूसरी ओर सूरज ढल रहा था तो अंपायर्स भी लाइट मीटर निकाल चुके थे. पाकिस्तानी बल्लेबाजों की ओर से भी रोशनी को लेकर बात की जा रही थी, लेकिन इंग्लैंड ने यहां एक छोर पर स्पिनर को लगाया ताकि पाकिस्तानी बल्लेबाज रोशनी को लेकर शिकायत ना कर सकें. हालांकि, पाकिस्तान की तमाम कोशिशें नाकाम हुईं और अंत में इंग्लैंड की जीत हुई.

Celebrate this team, their desire to take the game forward and entertain – win, lose or draw.



Celebrate an amazing spectacle and atmosphere for our first Test in Pakistan in 17 years.



Celebrate the greatest form of the greatest sport.



