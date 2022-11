Pak vs Eng Playing 11 Prediction T20 World Cup 2022: फाइनल में लौटेंगे दो डेंजर इंग्लिश प्लेयर, ये हो सकती है पाकिस्तान-इंग्लैंड की प्लेइंग-11

Pak vs Eng Playing 11 Prediction T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आज (13 नवंबर) पाकिस्तान और इंग्लैंड टीम के बीच फाइनल मैच होना है. यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा. इस खिताबी मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, ये उसका दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब होगा.

इससे पहले पाकिस्तान ने 2009 और उसके ठीक बाद यानी 2010 में इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता था. इस बार इंग्लैंड को फेवरेट माना जा रहा है. मगर पाकिस्तान भी कमजोर टीम नहीं है. सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को हराया था. जबकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पटखनी दी थी.

पाकिस्तान की प्लेइंग-11 में नहीं होगा बदलाव!

ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे. इस सीजन में अब तक 5 खिलाड़ी पाकिस्तान की ताकत बनकर सामने आए हैं. इनमें मोहम्मद रिजवान के अलावा शान मसूद, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और शाहीन शाह आफरीदी हैं. शादाब और शाहीन ने अब तक 10-10 विकेट झटके हैं. जबकि रिजवान, मसूद और इफ्तिखार ने बल्लेबाजी में मोर्चा संभाल रखा है. शादाब ने भी बैटिंग में कमाल किया है.

An important change ahead of the #T20WorldCup Final at the MCG 👇https://t.co/oQrigBh9bi