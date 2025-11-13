scorecardresearch
 

पाकिस्तानी टीम पर ICC ने लिया एक्शन... स्लो ओवर रेट बनी वजह, काटी गई इतनी मैच फीस

श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां वो वनडे के बाद ट्राई सीरीज में भाग लेने वाली है. श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे रावलपिंडी में खेला गया था, जिसमें सलमान अली आगा ने मेजबान टीम के लिए शतकीय पारी खेली थी.

पाकिस्तानी टीम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुर्माना लगाया है. (Photo: Getty Images)
इस्लामाबाद में मंगलवार (11 नवंबर) को हुए आत्मघाती बम धमाके के बाद श्रीलंकाई टीम के पाकिस्तान दौरे को लेकर संकट के बादल मंडरा गए थे. हालांकि, अब सब कुछ ट्रैक पर नजर आ रहा है. दोनों टीम्स के बीच वनडे सीरीज के बाकी दो मैच अब 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे. जबकि पहले ये मुकाबले 13 और 15 नवंबर को होने थे.

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मुकाबला रावलपिंडी में खेला गया था, जिसमें मेजबान टीम ने 6 रनों से जीत हासिल की थी. पहले वनडे के दौरान पाकिस्तान टीम का ओवररेट अच्छा नहीं रहा था. इसके लिए चलते उस पर अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने एक्शन लिया है. पाकिस्तानी टीम पर स्लो ओवर रेट के लिए मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. आईसीसी मैच रेफरी अली नकवी ने यह फैसला लिया है. शाहीन आफरीदी की अगुवाई वाली पाकिस्तनी टीम निर्धारित समय में चार ओवर कम फेंके थे. 

आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.22 के तहत निर्धारित समय में ओवर पूरा नहीं के चलते खिलाड़ियों पर प्रति ओवर की दर से 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. पाकिस्तानी टीम पर आरोप मैदानी अंपायर्स एलेक्स व्हार्फ और आसिफ याकूब, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और फोर्थ अंपायर राशिद रियाज ने लगाए थे. पाकिस्तानी कप्तान शाहीन आफरीदी ने सजा स्वीकार कर ली, जिसके चलते औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी.

अब रावलपिंडी में होंगे PAK-श्रीलंका के मुकाबले
इस्लामाबाद की अदालत के बाहर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी. यह हादसा उसी दिन हुआ, जब दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मुकाबला रावलपिंडी में खेला गया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर बताया कि दूसरा और तीसरा वनडे मुकाबला अब शुक्रवार और रविवार को खेला जाएगा, जबकि पहले ये मैच गुरुवार और शनिवार को तय थे. दोनों मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही होंगे.

धमाके के बाद यह खबरें सामने आईं कि कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) बोर्ड ने खिलाड़ियों को सुरक्षा का भरोसा दिया और पुष्टि की थी कि टूर तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा. एसएलसी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि अगर कोई खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ का सदस्य बिना आधिकारिक अनुमति के लौटता है, तो उसके खिलाफ सीरीज के बाद समीक्षा की जाएगी.

बोर्ड ने कहा थ कि जरूरत पड़ने पर रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भेजे जाएंगे ताकि मुकाबले प्रभावित नहीं हों. वनडे सीरीज के बाद श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में ही रुकेगी, जहां 17 से 29 नवंबर तक टी20I ट्राई-सीरीज खेली जाएगी. ट्राई सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे शामिल होंगे.  पहले दो मैच रावलपिंडी, जबकि बाकी पांच मुकाबले और फाइनल लाहौर में खेले जाएंगे.

---- समाप्त ----
