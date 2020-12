जब 'हिटमैन' के धमाके से थर्राया श्रीलंका, 35 गेंदों में ठोक दिया शतक

टीम इंडिया के 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने तीन साल पहले आज ही के दिन श्रीलंका के खिलाफ इंदौर टी-20 मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में शतक ठोका था. 22 दिसंबर 2017 को रोहित शर्मा ने इसी के साथ ही टी-20 इंटरनेशनल में डेविड मिलर के सबसे तेज शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी. ICC ने ट्वीट कर रोहित की उस धमाकेदार पारी को याद किया.

बता दें कि रोहित शर्मा से पहले 29 अक्टूबर 2017 को अफ्रीकी स्टार डेविड मिलर ने बांग्लादेश के खिलाफ महज 35 गेंदों में शतक जड़ दिया था. इसके 2 महीने बाद ही रोहित ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

💥 Joint-fastest T20I 💯

💥 91.52% of runs in boundaries#OnThisDay in 2017, Rohit Sharma blasted a 35-ball hundred against Sri Lanka in Indore 🤯



Do you recall how many sixes he hit in the innings? pic.twitter.com/ip4P4AJWZk