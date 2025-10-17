कैंसर से ग्रस्त हुआ 33 साल का क्रिकेटर, कीमोथेरेपी में झेला बेपनाह दर्द... अब मैदान में करेगा वापसी

कैंसर का इलाज आज संभव है, लेक‍िन फ‍िर भी इसके बारे में किसी को पता चले तो इसका अनुभव वही व्यक्त‍ि बयां कर सकता है, जो इससे ग्रस्त हुआ हो. एक ऐसे ही इंटरनेशनल क्रिकेटर कैंसर से जूझ रहे हैं. उन्होंने कैंसर से जुड़ी खुद की पीड़ा बताई.

ऑस्ट्रेलिया के 33 साल के बल्लेबाज निक मैडिंसन ने हाल ही में बताया कि वो टेस्टिकुलर कैंसर से जूझ रहे हैं और अब क्रिकेट मैदान पर जल्द वापसी करने को तैयार हैं.

Nic has show some incredible strength and vulnerability in recent months, none more so than now as he decides to share his story.



Cricket NSW will continue to work closely with Nic as he works towards his return to cricket. https://t.co/pFPX4dNrAC — Cricket NSW (@CricketNSW) October 17, 2025

33 साल के मैडिंसन ने 12 साल पहले भारत के खिलाफ 2013 में राजकोट में T20I से इंटरनेशल क्रिकेट में कदम रखा था. वहीं आखिरी बार नौ साल पहले टेस्ट मैच खेला था. उन्होंने बताया कि मध्य मई से शुरू हुई कीमोथेरेपी उनके जीवन के “सबसे लंबे नौ हफ्ते” रहे. निक मैडिंसन ने बताया है कि उन्होंने अंडकोष के कैंसर (टेस्टिकुलर कैंसर) के लिए कीमोथेरेपी करवाई है.

उन्होंने नाइन न्यूजपेपर को बताया कि जब उन्हें कैंसर पता चला, तो यह उनके पेट की लिम्फ नोड्स और फेफड़े तक फैल चुका था. मार्च में ऑस्ट्रेल‍िया की घरेलू टीम न्यू साउथ वेल्स टीम से बाहर किए जाने के बाद से वो खेल से बाहर हैं.

Advertisement

बाल ग‍िरे, बच्चे का भी हुआ जन्म... मैंड‍िसन ने बताई पीड़ा

क्रिकेटर मैडिंसन ने बताया कि पत्नी बियांका के साथ उनके दूसरे बच्चे वाइल्डर का जन्म भी इसी दौरान हुआ. उन्होंने कहा कि दूसरे या तीसरे हफ्ते तक उनके सारे बाल गिर गए और उन्हें बहुत थकान महसूस हुई. साइड इफेक्ट्स को नियंत्रित करने के लिए Steroids लेने पड़े, लेकिन ये रात में नींद उड़ाते थे. उन्होंने बताया- मैं बहुत थका हुआ था और ऐसा लगता था जैसे मुझे 24/7 सोना पड़ेगा. उन्होंने इसे अपने जीवन का “सबसे धीमे और लंबा नौ हफ्ते” के तौर पर पर‍िभाष‍ित किया.

मैंड‍िसन ने बताया कि कीमोथेरेपी जुलाई में खत्म हुई और इसके बाद मैडिंसन ने NSW हेडक्वार्टर में ट्रेन‍िंग शुरू की. उनके करियर में उन्होंने 10,000 से ज्यादा रन आए हैं. सितंबर में खुशखबरी आई कि वे कैंसर मुक्त हैं, लेकिन मैडिंसन ने बताया कि यह जानकर डर लगा कि कैंसर कुछ ही समय में शरीर के कई हिस्सों में फैल गया था. उन्होंने कहा;अगर आपको किसी चीज को लेकर संदेह है, तो इसे जरूर जांचें. यह बहुत जरूरी है.

निक मैडिंसन के करियर स्टैट्स

3 टेस्ट, रन: 27, एवरेज: 6.75

6 T20I, रन: 45, एवरेज: 11.25

129 प्रथम श्रेणी, रन: 7,832, एवरेज: 37.11

105 List A, रन: 3,097, एवरेज: 31.92

144 T20s, रन: 2,498, एवरेज: 20.30



---- समाप्त ----