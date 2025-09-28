scorecardresearch
 

एशिया कप से बाहर रही नेपाली टीम ने किया बड़ा उलटफेर, दो बार की वर्ल्ड चैम्पियन वेस्टइंडीज को हराया

नेपाली क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज पर टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऐतिहासिक जीत हासिल की. इस जीत के नायक कप्तान रोहित पौडेल रहे. रोहित ने पहले बल्ले से गदर काटा. फिर उन्होंने एक विकेट भी चटकाया.

वेस्टइंडीज के खिलाफ नेपाली कप्तान रोहित पौडेल का धमाकेदार प्रदर्शन (Photo: X/@CricketNep)
वेस्टइंडीज और नेपाल के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर (शनिवार) को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले नेपाल ने उलटफेर करते हुए वेस्टइंडीज को 19 रनों से हरा दिया. नेपाल की टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए आठ विकेट पर 148 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट खोकर 129 रन ही बना पाई.

नेपाली टीम की ये किसी भी फुल मेम्बर टीम (टेस्ट खेलने वाली टीम) के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली जीत रही. बता दें कि नेपाली टीम एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उसने टी20 क्रिकेट में दो बार की विश्व चैम्पियन वेस्टइंडीज को मात देकर तहलका मचा दिया है.

नेपाल की टीम ने 2014 के टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी, लेकिन तब अफग़ानिस्तान एक एसोसिएट टीम थी. नेपाल को किसी फुल मेम्बर टीम के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज करने में 180 मुकाबले लगे. यह नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला भी था.

नेपाल की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने 12 रनों के स्कोर तक दो विकेट खो दिए थे. इसके बाद कप्तान रोहित पौडेल (38 रन) और कुशल मल्ला (30 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला. गुलशन झा (22 रन) और दीपेंद्र सिंह ऐरी (17 रन) भी दोहरे अंकों तक पहुंचने में कामयाब रहे. वेस्टइंडीज की ओर से जेसन होल्डर ने चार विकेट झटके. वहीं डेब्यूटेंट नवीन बिदाईसी ने 3 विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज की फील्डिंग औसत दर्जे की रही, जिसके चलते नेपाल अच्छे स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा.

लक्ष्य का पीछा करते हुए कैरेबियाई टीम ने शुरुआत से ही विकेट गंवाए. काइल मेयर्स 5 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हुए, जबकि डेब्यूटेंट एकीम ऑगस्टे (15 रन), आमिर जंगू (19 रन) और कीसी कार्टी (16 रन) का योगदान कुछ खास नहीं रहा. आखिर 5 ओवर्स में नवीन बिदाईसी (22 रन), फैबियन एलन (19 रन) और कप्तान अकील हुसैन (18 रन) ने थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन वो जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था. कुशल भुरतेल 2 विकेट्स के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहे. रोहित पौडेल, ललित राजबंशी, करण केसी, दीपेंद्र ऐरी और नंदन यादव ने एक-एक विकेट लिया. रोहित पौडेल को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

टी20I डेब्यू पर हिट विकेट होने वाले बल्लेबाज
हेडन वॉल्श (अमेरिका) vs यूएई, दुबई, 2019
नवीन बिदाईसी (वेस्टइंडीज) vs नेपाल, शारजाह, 2025*

नेपाल द्वारा डिफेंड किए गए न्यूनतम स्कोर (टी20I)
117/8 vs ओमान, अल अमेरात, 2022
141/5 vs अफगानिस्तान, चटगांव, 2014 विश्व कप
148/8 vs वेस्टइंडीज, शारजाह, 2025*
149/8 vs हॉन कॉन्ग, चटगांव, 2014 विश्व कप

---- समाप्त ----
