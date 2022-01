Dhoni Vs Gambhir: KKR की एक फोटो ने किया बवाल, ट्विटर पर गंभीर-धोनी के फैन्स में जंग

Dhoni Vs Gambhir: एशेज़ टेस्ट सीरीज़ के चौथे मैच में रविवार को दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला. इंग्लैंड ने आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ी और मैच हारने से बच गए. इसी दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जो क्रिकेट वर्ल्ड में वायरल हो गई. ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी विकेट लेने के लिए सभी फील्डर्स को बल्लेबाज के बिल्कुल करीब पिच के आसपास ही लगा दिया.



टेस्ट क्रिकेट के प्रशंसकों के ये काफी बढ़िया लगा, लेकिन अब इस फोटो के चक्कर में भारत के सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है.



आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने एशेज़ की तर्ज पर एक मैच की फोटो डाली, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के इर्द-गिर्द सारे फील्डर्स लगाए हुए हैं. केकेआर ने इसे तब के कप्तान गौतम गंभीर का मास्टर स्ट्रोक बताया है. बस इसी तस्वीर को लेकर सारा विवाद हुआ है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी के फैन्स के बीच जंग छिड़ गई है.

That moment when a classic move in Test cricket actually reminds you of a T20 master stroke! #Ashes #KKR #AmiKKR #AUSvENG pic.twitter.com/D3XbMu83mf



ये तस्वीर साल 2016 की है, जब कोलकाता नाइट राइडर्स और पुणे सुपरजाइंट्स का मुकाबला चल रहा था. आखिरी के ओवर्स में एमएस धोनी पर दबाव बनाने के लिए गौतम गंभीर ने इस तरह की फील्ड लगाई थी, इस मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया था. लेकिन कल के बाद ये तस्वीर एक बार फिर चर्चा में है.

चेन्नई सुपर किंग्स के ही खिलाड़ी रवींद्र जडेजा ने भी कोलकाता की तस्वीर पर रिप्लाई किया और कहा कि ये कोई मास्टरस्ट्रोक नहीं है, बल्कि एक शो-ऑफ ही है. इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के कई फैन्स ने इसे दिल पर लिया और तस्वीर पोस्ट करने पर कोलकाता नाइट राइडर्स की आलोचना की.

What if I tell you that Gautam Gambhir is one of the main reason behind Ms Dhoni's success as a captain in International Level!



A thread on his performance when Dhoni was captain and won tournaments for India!! pic.twitter.com/3WhJqBfDpO