KKR ने धोनी वाली फील्ड को बताया मास्टरस्ट्रोक, जडेजा बोले- ये सिर्फ शो-ऑफ!

कोरोना के बीच जितनी भी क्रिकेट खेली जा रही है, उसमें रोमांच पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. ऐसा ही एक मुकाबला एशेज सीरीज के दौरान भी खेला गया. सीरीज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी दिन इंग्लैंड का एक विकेट ही चाहिए था, लेकिन वह विकेट नहीं ले सका और टेस्ट ड्रॉ हो गया. इसी आखिरी विकेट को लेने के चक्कर में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने खिलाड़ी के चारों और सटकर फील्डिंग लगा दी थी.

अब इसी फील्डिंग का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसकी तुलना IPL के एक मैच से की जा रही है. 2016 सीजन में खेले गए इस आईपीएल मैच में राइज़िंग पुणे सुपरजाइंट्स के महेंद्र सिंह धोनी को रोकने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान गौतम गंभीर ने भी इसी तरह फील्डिंग लगाई थी. यह फोटो KKR ने ही शेयर की.

जडेजा ने दिया KKR को जवाब

इस फोटो के साथ केकेआर ने लिखा- यह टेस्ट क्रिकेट की शानदार रणनीति का एक मूमेंट है, जिसने एक टी20 मैच के मास्टर स्ट्रोक को याद दिलाया है. इस पोस्ट पर भारतीय ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर रवींद्र जडेजा ने जवाब दिया. उन्होंने कहा- यह कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है! यह सिर्फ एक शो-ऑफ है.

Its not a master stroke!Just a show off🤣

2016 में खेला गया था यह आईपीएल मैच

आईपीएल का यह मैच 2016 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स और राइज़िंग पुणे सुपरजाइंट्स के बीच खेला गया था. तब KKR के कप्तान गौतम गंभीर ने धोनी को रोकने के लिए ऐसी ही फील्ड सेट की थी. गंभीर की यह रणनीति ने तब शानदार काम किया था और कोलकाता टीम ने यह मैच जीत लिया था. उस सीजन में दोनों टीम के बीच दो मैच खेले गए थे. दोनों में ही केकेआर ने बाजी मारी थी.

That moment when a classic move in Test cricket actually reminds you of a T20 master stroke! #Ashes #KKR #AmiKKR #AUSvENG pic.twitter.com/D3XbMu83mf