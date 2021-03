महेंद्र सिंह धोनी के नए लुक की खूब हो रही चर्चा, Twitter पर Memes की बाढ़

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नए लुक की खूब चर्चा हो रही है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन से पहले धोनी ने सिर मुंडवाया है और वह बौद्ध भिक्षु जैसे कपड़े पहने हुए किसी जंगल में दिख रहे हैं. धोनी का ये लुक आईपीएल के विज्ञापन के लिए है. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

ट्विटर पर Meme की बाढ़ आ गई है. यूजर्स धोनी के नए लुक पर जमकर मजे ले रहे हैं. बता दें कि स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से विज्ञापन से जुड़ा 9 सेकेंड का प्रोमो शेयर किया है. धोनी इस प्रोमो में कह रहे हैं, 'क्या है इस अवतार के पीछे का मंत्रा, जल्द ही पता चलेगा.'

Mantra… avatar… we are as 🤯 as you are right now!



Give us your best guess as to what this mantra is that he's talking about and keep watching this space for the reveal. 😎 pic.twitter.com/km9AQ93Dek — Star Sports (@StarSportsIndia) March 14, 2021

इसके बाद स्टार स्पोर्ट्स ने धोनी का एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें वह मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को लालची बता रहे हैं. धोनी वीडियो में कुछ बच्चों को रोहित शर्मा की कहानी सुनाते हैं. वह कहते हैं, 'आज का टॉपिक है लालच. ये कहानी है हिटमैन रोहित की.'

#VIVOIPL salutes the new Indian spirit that is eager to innovate and rewrite the rulebook.



Will history be created yet again this IPL?



Join us in celebrating #IndiaKaApnaMantra.



LIVE from Apr 9 | Broadcast starts 6 PM, Match starts 7:30 PM | Star Sports & Disney+Hotstar VIP pic.twitter.com/6IcKGwy4np — Star Sports (@StarSportsIndia) March 14, 2021

धोनी कहते हैं, 'एक बार शेर के मुंह पर खून लग गया. पांच बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा. वीवो आईपीएल में इंडिया का नया मंत्र है. अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच कूल है.'

"my hair ain't there" singh dhoni pic.twitter.com/taLddTbozp — Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) March 13, 2021

वीडियो में धोनी से बच्चे पूछते है कि तो क्या हिटमैन फिर हैट्रिक लगाएगा? तो इस पर धोनी कहते हैं, 'किसका मंत्र काम आएगा ये तो वक्त ही बताएगा.' बता दें कि धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2021 की तैयारी में जुटी है. 10 अपैल को चेन्नई की टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल में अपने अभियान का आगाज करेगी.

Therapist: Dhoni Monk is not real!

*The Dhoni monk*: pic.twitter.com/whNYo9M24w — Sakthii (@gunthrach) March 13, 2021

Dhoni when required rate is below 2 Vs Dhoni when required rate is above 9 pic.twitter.com/8WPCKb5i7C — Prasad Patil (@Prasad_One8) March 14, 2021

Dhoni before leading CSK's 2018 squad to IPL title win. pic.twitter.com/6wBY7Gv4N2 — Silly Point (@FarziCricketer) March 13, 2021

After watching Yuvi's 22 ball half century at the age of 39.



Dhoni: #YuvrajSingh 👑 pic.twitter.com/phvT5ejxB2 — Dнιgιρο∂нι🤙 (@MaheshBTallurI) March 13, 2021

"it's 45th over do something"

Dhoni : pic.twitter.com/ynp6Dv9Zvb — Savage (@CutestFunniest) March 13, 2021

एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स तीन बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है. लेकिन पिछला आईपीएल सीजन चेन्नई के लिए बहुत खराब रहा था. पिछले आईपीएल में सीएसके 14 में से मात्र 6 मैच जीत पाई थी और अंकतालिका में 7वें पायदान पर रही थी.