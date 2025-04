लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) का मैच नंबर 27 हुआ. 14 अप्रैल को हुए इस मैच को चेन्नई ने रोमांचक अंदाज में आख‍िरी ओवर में मैच जीता. एमएस धोनी और श‍िवम दुबे अंत तक टिके रहें, और मैच में जीत दिलाकर ही वापस लौटे.

एक समय चेन्नई ने 111 पर 5 विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने महज 11 गेंदों पर 26 रन बनाकर रंग जमा दिया. उनकी पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. धोनी के साथ दूसरे छोर पर जमे इम्पैक्ट प्लेयर श‍िवम दुबे ने भी 37 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली. इस तरह चेन्नई को 5 विकेट से जीत मिली. इस मैच में धोनी ने अपना पुराना फ‍िन‍िशर टच भी दिखाया.

इस जीत के साथ ही चेन्नई का 5 मैचों में हार का स‍िलस‍िला भी खत्म हो गया. इस मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत के 63 रनों की बदौलत 166/7 रनों का स्कोर बनाया था.

167 रनों के जवाब में उतरी सीएसके की शुरुआत बेहद शानदार रही. शेख रसीद और रचिन रविंद्र ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. हालांकि, 5वें ओवर में शेख रसीद आउट हो गए. उनके बल्ले से 27 रन निकले. हालांकि, 8वें ओवर में रविंद्र का विकेट गिरा. उनके बल्ले से 37 रन निकले. इसके बाद अगले ही ओवर में राहुल त्रिपाठी भी आउट हो गए. जडेजा भी कमाल नहीं कर सके और 7 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद 15वें ओवर में विजय शंकर भी 9 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. धोनी ने 11 गेंद में 26 रन बनाए. वहीं, शिवम दुबे ने 43 रन बनाए. जिसके दम पर चेन्नई ने 20वें ओवर में ये मैच जीत लिया. लगातार 5 मैचों में मिली हार के बाद सीएसके को ये जीत मिली है.

