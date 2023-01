मोहम्मद शमी ने डाली 1 करोड़ वाली गाड़ी के साथ फोटो, फैन्स बोले- भाई धीरे चलाना

टीम इंडिया को 10 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, पहला मैच गुवाहाटी में खेला जाना है. सीनियर बॉलर मोहम्मद शमी भी इस सीरीज़ के साथ वापसी कर रहे हैं, वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए शमी की फॉर्म और फिटनेस काफी अहम है. इस बीच उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.



मोहम्मद शमी ने अपनी लाल रंग की जैगुआर कार के साथ फोटो शेयर की है, फैन्स इस तस्वीर की तारीफ कर रहे हैं. शमी ने पिछले साल जुलाई में ही जैगुआर की एफ-टाइप स्पोर्ट्स कार खरीदी थी. मोहम्मद शमी की यह फोटो वायरल हुई तो लोगों ने उन्हें ऋषभ पंत की याद दिलाई और तेज़ रफ्तार गाड़ी ना चलाने की सलाह दी.



Bhayya ji , driver karlo ek

India wants you to be safe @RishabhPant17 @therealkapildev