India vs Bangladesh ODI: आखिरी 5 ओवर्स में 68 रन... ताबड़तोड़ शतक... मेहदी हसन मिराज ने ऐसे लगाई भारतीय गेंदबाजों की क्लास

India vs Bangladesh ODI: भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में खेला गया. मैच में बांग्लादेश के ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने अपने बल्ले से शानदार चमक बिखेरी और ताबड़तोड़ शतक जड़ दिया. इस दौरान उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर दी और उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया.

बांग्लादेश टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था, जिसे भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही गलत साबित किया. टीम इंडिया ने लगातार विकेट लेकर 69 रनों पर ही बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया था. यहां से लग रहा था कि बांग्लादेश टीम 150 रन भी नहीं बना सकेगी.

आखिरी 5 ओवरों के खेल में बना दिए 68 रन

मगर 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मेहदी हसन ने महमूदुल्लाह के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 165 बॉल पर 148 रनों की पार्टनरशिप कर दी. इसके साथ ही बांग्लादेश का स्कोर 6 विकेट पर ही 200 के पार पहुंचा दिया. 217 पर सातंवा विकेट भी गिर गया और महमूदुल्लाह पवेलियन लौट गए.

तब मिराज ने नसुम अहमद के साथ मिलकर नाबाद 54 रनों की पार्टनरशिप कर बांग्लादेश का स्कोर 7 विकेट पर 271 रनों तक पहुंचाया. इस मैच में मिराज ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई की. इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश टीम ने आखिरी 5 ओवरों के खेल में 68 रन बना दिए.

