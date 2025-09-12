...तो नंगा होकर मैदान के चक्कर मारूंगा! 53 साल के कंगारू खिलाड़ी ने किया पक्का प्रॉमिस

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के दौरान पांच मैचों की एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड की मेजबानी करने जा रही है. ऑस्ट्रेलिया धरती पर इंग्लैंड के सीरीज जीत हासिल करना आसान नहीं रहने वाला है. इंग्लैंड की टीम को यदि जीत हासिल करनी है, तो टीम के अनुभवी बल्लेबाज एवं पूर्व कप्तान जो रूट को अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

अब एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने सनसनीखेज वादा किया है. मैथ्यू हेडन ने कहा है कि अगर जो रूट ऑस्ट्रेलियाई धरती पर आगामी एशेज सीरीज में एक भी शतक नहीं जड़ते हैं, तो वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर नग्न होकर चक्कर लगाएंगे.

53 साल के मैथ्यू हेडन ने यह चौंकाने वाला दावा यूट्यूब पॉडकास्ट 'ऑल ओवर बार द क्रिकेट' पर किया. उन्होंने कहा, 'अगर रूट इस समर में शतक नहीं लगाते हैं, तो मैं एमसीजी में नग्न घूमूंगा.' जो रूट हालिया सालों में टेस्ट क्रिकेट में शानदार फॉर्म में रहे हैं. इसी चलते हेडन को जो रूट पर काफी भरोसा है.

जो रूट ने टीम इंडिया को किया था परेशान

जो रूट ने भारत के खिलाफ हाल ही में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में बल्ले से रनों की बरसात की थी. रूट ने 9 पारियों में 67.12 की औसत से 537 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और एक अर्धशतक निकले. देखा जाए तो 2021 से अब तक रूट का टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म गजब का रहा है. उन्होंने इस पीरियड में कुल 61 टेस्ट में 56.63 की औसत से 5720 रन बनाए हैं, जिसमें 22 शतक और 17 अर्धशतक शामिल रहे.

मैथ्यू हेडन, फोटो: (Getty Images)

हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जो रूट का टेस्ट रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है. रूट ने अब तक ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 14 टेस्ट मैचों में 892 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 35.68 रहा है. रूट ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट क्रिकेट में 9 बार अर्धशतक जड़े हैं, लेकिन एक भी बार वो शतकीय आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए. कंगारू टीम के खिलाफ उसकी धरती पर रूट का बेस्ट स्कोर 89 रन रहा है.

जो रूट ने अब तक 158 टेस्ट मैचों में 51.29 की औसत से 13543 रन बनाए हैं, जिसमें 39 शतक और 66 अर्धशतक शामिल रहे. जो रूट का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 262 रन रहा् है. रूट टेस्ट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन चुके हैं. इंग्लैंड की टीम 2011 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज जीतने का सपना लेकर मैदान पर उतरेगी. हालांकि ये बिल्कुल आसान नहीं रहेगा.

एशेज सीरीज का शेड्यूल (2025-26)

पहला टेस्ट: पर्थ, 21-25 नवंबर

दूसरा टेस्ट: ब्रिस्बेन, 4-8 दिसंबर

तीसरा टेस्ट: एडिलेड, 17-21 दिसंबर

चौथा टेस्ट: मेलबर्न, 26-30 दिसंबर

पांचवां टेस्ट: स‍िडनी, 4-8 जनवरी

