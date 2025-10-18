इस भारतीय महिला क्रिकेटर ने रचा इतिहास, 34 गेंदों पर शतक जड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय बल्लेबाज किरण नवगिरे ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. करिण अब महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. किरण ने ये उपलब्धि सीनियर वुमेन्स टी20 ट्रॉफी मैच में महाराष्ट्र और पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले में हासिल की. 17 अक्टूबर (शुक्रवार) को नागपुर के वीसीए स्टेडियम (सिविल लाइन्स) में हुए इस मैच में महाराष्ट्र की टीम के लिए ओपनिंग करने उतरीं किरण ने सिर्फ 34 गेंदों में शतक ठोका.

कुल मिलाकर किरण नवगिरे ने 35 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. उन्होंने न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन का तीन साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने जनवरी 2021 में वेलिंगटन की ओर से ओटागो के खिलाफ 36 गेंदों में शतक बनाया था. दाएं हाथ की बैटर किरण की विस्फोटक पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने 111 रनों का लक्ष्य मात्र 8 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया.

शतकीय पारी में किरण नवगिरे का स्ट्राइक रेट 302.86 रहा. किरण ऐसी पहली महिला क्रिकेटर हैं, जिनका टी20 क्रिकेट में शतकीय पारी के दौरान स्ट्राक्ट रेट 300+ रहा. करिण ने मुक्ता मागरे के साथ दूसरे विकेट के लिए 103 रनों की नाबाद साझेदारी की. इस दौरान मागरे ने सिर्फ 6 रन बनाए. महाराष्ट्र ने रन चेज में 113/1 का स्कोर बनाया. यह जो महिला टी20 क्रिकेट इतिहास का सबसे कम टीम स्कोर है, जिसमें किसी खिलाड़ी ने शतक लगाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की अनेरी डर्कसन के नाम था, जिन्होंने 123 के स्कोर में 106 रन अकेले बनाए थे.

अरुणाचल के खिलाफ बनाए थे 162 रन

किरण महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मीरे गांव की रहने वाली हैं, जो पुणे से लगभग 200 किलोमीटर दूर है. 31 साल की किरण मई 2022 में सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने नागालैंड की ओर से वुमेन्स टी20 ट्रॉफी में 35 छक्के लगाए थे. इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में 76 गेंदों पर 162 रन बना दिए थे.

इस शानदार प्रदर्शन के चलते उन्होंने उसी साल इंग्लैंड के खिलाफ चेस्टर-ले-स्ट्रीट में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. हालांकि वुमेन्स एशिया कप 2022 के बाद से वे टीम इंडिया से बाहर चल रही हैं. किरण भारत के 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुकी हैं. किरण महिला प्रीमियर लीग (WPL) में यूपी वॉरियर्स टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अब तक डब्ल्यूपीएल में कुल 24 पारियों में 419 रन बनाए हैं.

