IPL टीम लखनऊ सुपर जायंट्स में हुई केन विलियमसन की एंट्री, इस नए रोल में दिखेंगे

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने अब तक 371 इंटरनेशनल मैचों में 19 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं. विलियमसन को अब लखनऊ सुपर जायंट्स में बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

केन विलियमसन मौजूदा दौर के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. (Photo: Getty Images)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन इस साल 13 से 15 दिसंबर के बीच हो सकता है. इसके लिए टीम्स को रिटेंशन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट 15 नवंबर तक सौंप देनी है. आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमें अभी से रणनीतियां बनाने में अभी से जुट गई हैं.

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन भी आईपीएल 2026 का हिस्सा होंगे. लेकिन वो एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि नए रोल में दिखेंगे. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक विलियमसन को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का स्ट्रैटेजिक एडवाइजर (Strategic Adviser) बनाया गया है. जहीर खान ने इस टीम के मेंटर का पद छोड़ दिया था, ऐसे में केन का जुड़ना टीम के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.

35 साल के केन विलियमसन आईपीएल 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स टीम जुड़ेंगे. बता दें कि विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है. विलियमन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया था, ताकि वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी एक्टिव रह सकें. उधर इंग्लैंड के कार्ल क्रो को लखनऊ सुपर जायंट्स का स्पिन बॉलिंग कोच बनाया गया है, जो पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ इस भूमिका में रह चुके हैं.

लैंगर बने रहेंगे टीम के हेड कोच
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जस्टिन लैंगर लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच बने रहेंगे. केन विलियमसन को टीम में लाने का निर्णय RPSG ग्रुप के चेयरमैन और लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका का व्यक्तिगत रूप से था. गोयनका ने लंदन में केन विलियमसन से मुलाकात की थी.

संजीव गोयनका ने इस अखबार से कहा, 'केन की रणनीतिक सोच और लीडरशिप ने वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के शानदार प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई. वह एक बेहतरीन खिलाड़ी, इंसान और कप्तान हैं. उनका शांत स्वभाव और खिलाड़ियों को प्रेरित करने की क्षमता ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है. लंदन में हमारी मुलाकात के बाद केन, हेड कोच जस्टिन लैंगर और कप्तान ऋषभ पंत के बीच लंबी बातचीत हुई. उसके बाद हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो टीम के लिए बेहतरीन विकल्प हैं.'

केन विलियमसन अपनी क्रिकेटिंग समझ और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अब तक 105 टेस्ट, 173 वनडे और 93 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. विलियमसन आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और गुजरात टाइटन्स (GT) के लिए खेल चुके हैं. केन को एलएसजी में शामिल करने की प्रक्रिया करीब तीन महीने पहले शुरू हुई थी. टीम के मालिक, कोच, कप्तान और प्रबंधन के बीच हुई चर्चाओं के बाद यह निर्णय लिया गया.

संजीव गोयनका ने आगे कहा, 'मैंने काफी बार केन के साथ बातचीत की है. हर बार उनसे मिलकर मुझे उनके इंसानियत, नेतृत्व और ईमानदारी की गहरी झलक मिली. वह जिस तरह खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं, वह वाकई तारीफ योग्य है. हम एक मजबूत रणनीतिक थिंक टैंक बनाना चाहते हैं. जस्टिन लैंगर (हेड कोच), भरत अरुण (बॉलिंग कोच) और कार्ल क्रो (स्पिन बॉलिंग कोच) के साथ केन की मौजूदगी से हमें आने वाले सीजन के लिए बड़ी रणनीतिक मजबूती मिलेगी.'

