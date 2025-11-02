scorecardresearch
 

Kane Williamson T20I Retirement: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड को झटका, इस दिग्गज का संन्यास, बोले-अब नए खिलाड़ियों का...

Kane Williamson T20I Retirement: न्यूजीलैंड के स्टार ख‍िलाड़ी केन व‍िल‍ियमसन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. वर्ल्ड कप 2026 से कुछ महीने पहले ही उन्होंने ये फैसला लेकर सभी को चौंका दिया. विलियमसन का मानना है कि अब टी20 फॉर्मेट में काफी टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद हैं, और उनके लिए टीम में जगह बनाना जरूरी है.

केन व‍िल‍ियमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ल‍िया संन्यास (Photo: AP )
केन व‍िल‍ियमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ल‍िया संन्यास (Photo: AP )

Kane Williamson T20I Retirement: न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन व‍िल‍ियमसन (Kane Williamson) ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. वर्ल्ड कप 2026 से सिर्फ चार महीने पहले लिया गया उनका ये फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए एक एक झटके की तरह है. 

35 साल के विलियमसन ने अपने 93 टी20 इंटरनेशनल मैचों के करियर में शानदार प्रदर्शन किया. वह न्यूजीलैंड के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2575 रन बनाए, इसमें उनका एवरेज 33 का है, जिसमें 18 अर्धशतक और 95 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है.

2011 में टी20 डेब्यू करने वाले विलियमसन ने 75 मैचों में कप्तानी की और न्यूजीलैंड को दो बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल (2016 और 2022) और एक बार फाइनल (2021) तक पहुंचाया.

विलियमसन ने कहा, “मैं लंबे वक्त से इस फॉर्मेट का हिस्सा रहा हूं और इसके साथ जुड़ी हर याद और अनुभव मेरे लिए बेहद खास हैं. अब मुझे लगता है कि ये मेरे और टीम दोनों के लिए सही समय है. इससे टीम को आने वाली सीरीज और उनके अगले बड़े लक्ष्य, यानी टी20 वर्ल्ड कप, के लिए स्पष्टता मिलेगी.”

उन्होंने आगे कहा, “हमारे पास इस समय टी20 में काफी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं. आने वाला वक्त इन खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम होगा ताकि वो ज्यादा क्रिकेट खेलें और वर्ल्ड कप के लिए खुद को तैयार करें. मिच (मिचेल सैंटनर) शानदार कप्तान हैं, उन्होंने इस टीम को बेहतरीन तरीके से संभाला है. अब समय उनका है कि वो ब्लैककैप्स को आगे लेकर जाएं. मैं हमेशा दूर से उनका सपोर्ट करता रहूंगा.”

2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद सैंटनर को सौंपी कप्तानी
2024 टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के शुरुआती दौर में बाहर होने के बाद केन ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी मिचेल सैंटनर को सौंप दी थी. इसके बाद से ही वह अपनी इंटरनेशल मौजूदगी को लेकर काफी चयनित (selective) रहे हैं. एक तरफ फ्रेंचाइजी क्रिकेट की प्रतिबद्धताएं, उनके साथ हैं तो दूसरी ओर परिवार संग भी लगातार समय बिता रहे हैं. 

विलियमसन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैपली-हेडली टी20 सीरीज से नाम वापस ले लिया था, इंग्लैंड के खिलाफ ग्रोइन इंजरी के चलते भी नहीं खेले. उन्होंने चैम्प‍ियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार वनडे क्रिकेट में वापसी की, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुई वनडे सीरीज में हिस्सा लिया.

उन्होंने यह भी साफ किया कि वे अब भी अन्य फॉर्मेट्स (टेस्ट और वनडे) को लेकर ओपन माइंडेड रहेंगे, क्योंकि उनका करियर अब आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है.

तो अब केन‍ व‍िल‍ियमसन कहां खेलते हुए दिखेंगे? 
अब उनकी अगली झलक 26 नवंबर से बे ओवल में शुरू होने वाले प्लंकेट शील्ड मैच में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से देखने को मिल सकती है, जहां उनका मुकाबला ऑकलैंड से होगा. पर केन का मुख्य फोकस फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज पर है, जो 2 दिसंबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी. 

---- समाप्त ----
