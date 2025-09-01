सिर्फ T20 का टैग काफी नहीं..., रिंकू सिंह ने बताई अपनी फ्यूचर प्लानिंग

भारतीय टीम के दिग्गज फिनिशर रिंकू सिंह अब खुद को सिर्फ टी20 खिलाड़ी तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं. बल्कि वह अपने आप को एक ऑल-फॉर्मेट क्रिकेटर साबित करना चाहते हैं. आईपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद अब उन्होंने अपनी लय दोबारा हासिल कर ली है. यूपी टी20 लीग 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद अब रिंकू अपने पहले वाले आत्मविश्वास और फॉर्म के साथ एशिया कप 2025 में खेलने के लिए तैयार हैं.

रिंकू सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, "मुझे पता है कि फैंस को मेरे छक्के बहुत पसंद आते हैं और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं. लेकिन मेरी रणजी ट्रॉफी की औसत भी शानदार है. वहां मेरा औसत 54 से ऊपर है. मुझे रेड बॉल से क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है. मैंने भारत के लिए दो वनडे भी खेले हैं और उनमें से एक में अच्छा प्रदर्शन किया था. इसलिए मुझे सिर्फ टी20 खिलाड़ी कहना सही नहीं है. मेरा मानना है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं हर फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं. मुझे केवल एक फॉर्मेट का खिलाड़ी कहलाना पसंद नहीं है. मेरा सपना है कि मैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलूं और जब भी मौका मिलेगा, मैं उसे पूरी तरह से भुनाने के लिए तैयार रहूंगा."

रेड बॉल में कैसा रहा है रिंकू का प्रदर्शन ?

रिंकू सिंह का फर्स्ट क्लास करियर शानदार रहा है. उन्होंने रेड-बॉल क्रिकेट में 50 मैचों की 72 पारियों में 54.68 की एवरेज के साथ 3336 रन बनाए हैं. जिसमें 7 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. उनके इस प्रदर्शन से साबित होता है कि वह केवल टी20 खिलाड़ी नहीं हैं.

व्हाइट बॉल में कैसा रहा है रिंकू का प्रदर्शन ?

टीम इंडिया के लोअर ऑर्डर को मजबूती देने वाले रिंकू सिंह का बल्ला सफेद गेंद से आग उगलता है. उनका घरेलू क्रिकेट के लिस्ट-ए मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन रहा है. रिंकू ने 62 मैचों में 47.54 की एवरेज से कुल 1997 रन बनाए हैं. जिसमें उनके नाम 1 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं.

कैसा रहा है रिंकू का आईपीएल और टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड ?

रिंकू सिंह का आईपीएल करियर ठीक-ठाक रहा है. उन्होंने 59 मैचों में 30.52 की औसत से 1099 रन बनाए हैं. जिसमें उनके सिर्फ 4 अर्धशतक हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. रिंकू ने 33 मैचों में 42 की एवरेज से 546 रन बनाए हैं. उनके नाम इस फॉर्मेट में 3 अर्धशतक हैं.

