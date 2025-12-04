scorecardresearch
 
आखिरकार जो रूट ने जड़ दिया ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट शतक, श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा पीछे छूटे

जो रूट ने वो सपना पूरा किया, जिसका उन्हें सालों से इंतजार था. रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है. रूट ने इसके लिए 30 इनिंग्स ली हैं. रूट के टेस्ट शतकों की संख्या अब 40 हो चुकी है.

गाबा टेस्ट मैच में जो रूट का यादगार शतक (Photo: AP)
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर (गुरुवार) से ब्रिस्बेन के द गाबा में शुरू हुआ. इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. मुकाबले का पहला दिन इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट के लिए बेहद यादगार साबित हुआ. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रूट ने अपने टेस्ट करियर का 40वां शतक जड़ा. रूट ने 182 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 11 चौके शामिल रहे.

जो रूट पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक जड़ने में कामयाब रहे हैं. इसलिए ये पल उनके लिए काफी खास रहा. इससे पहले रूट का ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट टेस्ट स्कोर 89 रन था, जो उन्होंने दिसंबर 2021 में इसी मैदान पर बनाया था. रूट को ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट शतक बनाने के लिए 30 इनिंग्स लग गए.

जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट में शतकों के मामले में श्रीलंकाई दिग्गज संगकारा से आगे निकल गए हैं. संगकारा ने 40 टेस्ट शतक जड़े थे. जो रूट से ज्यादा टेस्ट शतक रिकी पोंटिंग (41), जैक्स कैलिस (45) और सचिन तेंदुलकर (51) ने लगाए हैं. रूट आने वाले महीनों में पोटिंग और कैलिस से आगे निकल सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट शतक के लिए सर्वाधिक इनिंग्स
41- इयान हीली
36- बॉब सिम्पसन
32- गॉर्डन ग्रीनिज/स्टीव वॉ
30- जो रूट

♦ देखा जाए तो रूट ऐसे दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी हैं, जिन्होंने गाबा में टेस्ट मैच के पहले ही दिन शतक जड़ा. इससे पहले मौरिस लेलैंड ही ऐसा कर पाए थे.

गाबा में इंग्लैंड के लिए टेस्ट शतक
126- मौरिस लेलैंड 1936/37
110- टोनी ग्रेग 1974/75
138- इयान बॉथम 1986/87
116- मार्क बुचर 1998/99
110- एंड्रयू स्ट्रॉस 2010/11
235*- एलिस्टेयर कुक 2010/11
135*- जोनाथन ट्रॉट 2010/11
100*- जो रूट 2025/26

---- समाप्त ----
