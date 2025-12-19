'बहुत बुरा लगा, अच्छा खेल रहा था...', ईशान किशन का छलका दर्द, टीम इंडिया से बाहर होने पर कही ये बात

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन लगभग दो सालों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. ईशान 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद उनका करियर एक मुश्किल दौर से गुजरा है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025-26 ने ईशान को खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मंच दिया, जिसे उन्होंने जमकर भुनाया.

झारखंड की कप्तानी करने उतरे ईशान किशन ने हरियाणा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में तूफानी शतक जड़कर अपनी टीम को पहली बार खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई. यह टूर्नामेंट ईशान के लिए खास रहा, जहां उन्होंने फाइनल में धमाकेदार खेल दिखाकर यह साफ कर दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं.

Moments to cherish 🤗



Jharkhand Captain Ishan Kishan receives the coveted Trophy from BCCI Hon. Treasurer Mr. A. Raghuram Bhat 🏆👏



Scorecard ▶️ https://t.co/3fGWDCTjoo#SMAT | @IDFCFIRSTBank | @ishankishan51 pic.twitter.com/KoEhrdwPB3 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 18, 2025

ओपनिंग करने उतरे ईशान किशन ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और सिर्फ 45 गेंदों में शतक पूरा कर लिया. उन्होंने 49 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल रहे. ईशान का यह टी20 क्रिकेट में छठा शतक रहा. वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने पांचवीं बार शतकीय पारी खेली.

झारखंड ने बनाया ये रिकॉर्ड

ईशान किशन के तूफानी शतक के दम पर झारखंड ने 3 विकेट पर 262 रन ठोक दिए, जो किसी भी टी20 टूर्नामेंट फाइनल में बनाया गया सबसे बड़ा टीम स्कोर रहा. जवाब में हरियाणा की टीम दबाव में आ गई और 193 रन पर ऑलआउट हो गई. झारखंड ने यह मुकाबला 69 रन से जीतकर इतिहास रच दिया.

मैच के बाद ईशान किशन ने उस मुश्किल दौर पर खुलकर बात की, जब उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था. ईशान किशन ने कहा, 'जब मेरा चयन नहीं हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा था. लेकिन मैंने खुद से कहा कि अगर इतने प्रदर्शन के बाद भी मौका नहीं मिल रहा, तो मुझे और बेहतर करना होगा, अपनी टीम को जिताना होगा.'

ईशान किशन ने इस खिताबी जीत को अपने क्रिकेट करियर का सबसे खुशी का पल बताया. ईशान कहते हैं, 'यह मेरे करियर का सबसे खुशी का पल है, क्योंकि मेरी कप्तानी में हमने पहली बार कोई घरेलू टूर्नामेंट जीता है. यहां आपको खुद को साबित करना था.'

ईशान किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. ईशान ने 10 मैचों में 57.44 की औसत और 197.32 की स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने दो शतक और दो अर्धशतक लगाए. ईशान का यह प्रदर्शन चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने के लिए काफी है. ईशान ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ गुवाहाटी में खेला था, जो एक टी20 इंटरनेशनल मैच था.

