scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बहुत बुरा लगा, अच्छा खेल रहा था...', ईशान किशन का छलका दर्द, टीम इंडिया से बाहर होने पर कही ये बात

ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में झारखंड की खिताबी जीत के बाद इमोशनल बयान दिया है. ईशान ने कहा कि वो शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे में टीम से बाहर होने पर बुरा लगा.

Advertisement
X
ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जबरदस्त प्रदर्शन किया. (File Photo: PTI)
ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जबरदस्त प्रदर्शन किया. (File Photo: PTI)

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन लगभग दो सालों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. ईशान 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद उनका करियर एक मुश्किल दौर से गुजरा है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025-26 ने ईशान को खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मंच दिया, जिसे उन्होंने जमकर भुनाया.

झारखंड की कप्तानी करने उतरे ईशान किशन ने हरियाणा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में तूफानी शतक जड़कर अपनी टीम को पहली बार खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई. यह टूर्नामेंट ईशान के लिए खास रहा, जहां उन्होंने फाइनल में धमाकेदार खेल दिखाकर यह साफ कर दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं.

ओपनिंग करने उतरे ईशान किशन ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और सिर्फ 45 गेंदों में शतक पूरा कर लिया. उन्होंने 49 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल रहे. ईशान का यह टी20 क्रिकेट में छठा शतक रहा. वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने पांचवीं बार शतकीय पारी खेली.

झारखंड ने बनाया ये रिकॉर्ड
ईशान किशन के तूफानी शतक के दम पर झारखंड ने 3 विकेट पर 262 रन ठोक दिए, जो किसी भी टी20 टूर्नामेंट फाइनल में बनाया गया सबसे बड़ा टीम स्कोर रहा. जवाब में हरियाणा की टीम दबाव में आ गई और 193 रन पर ऑलआउट हो गई. झारखंड ने यह मुकाबला 69 रन से जीतकर इतिहास रच दिया.

सम्बंधित ख़बरें

ishan kishan
झारखंड की टीम ने रचा इतिहास... हरियाणा को हराकर जीती SMAT
Star wicketkeeper-batter Ishan Kishan in frame
10 छक्के, 6 चौके... ईशान किशन का तूफान, SMAT फाइनल में जड़ा शतक
Ishan kishan 210 innings vs Bangladesh
10 छक्के-24 चौके... ईशान के दोहरे शतक का महार‍िकॉर्ड जो रोहित के बाहर होते ही आया
Ishan After Century
Ranji में शतक जड़ने के बाद Ishan ने दिया बड़ा बयान!
Ishan Kishan
Ishan Kishan ने घरेलू क्रिकेट में काटा गदर!
Advertisement

मैच के बाद ईशान किशन ने उस मुश्किल दौर पर खुलकर बात की, जब उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था. ईशान किशन ने कहा, 'जब मेरा चयन नहीं हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा था. लेकिन मैंने खुद से कहा कि अगर इतने प्रदर्शन के बाद भी मौका नहीं मिल रहा, तो मुझे और बेहतर करना होगा, अपनी टीम को जिताना होगा.'

ईशान किशन ने इस खिताबी जीत को अपने क्रिकेट करियर का सबसे खुशी का पल बताया. ईशान कहते हैं, 'यह मेरे करियर का सबसे खुशी का पल है, क्योंकि मेरी कप्तानी में हमने पहली बार कोई घरेलू टूर्नामेंट जीता है. यहां आपको खुद को साबित करना था.'

ईशान किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. ईशान ने 10 मैचों में 57.44 की औसत और 197.32 की स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने दो शतक और दो अर्धशतक लगाए. ईशान का यह प्रदर्शन चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने के लिए काफी है. ईशान ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ गुवाहाटी में खेला था, जो एक टी20 इंटरनेशनल मैच था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement