Ishan Kishan Arshdeep Singh: ईशान किशन को टी20 से बाहर करने का आया टाइम? इस प्लेयर ने भी टीम को हराने में कसर नहीं छोड़ी

Ishan Kishan Arshdeep Singh: भारतीय टीम के युवा ओपनर ईशान किशन को अब टी20 टीम से बाहर करने का समय आ गया है. यह बात हम उनके आंकड़ों को देखकर कह रहे हैं, जो पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने बनाए हैं. ईशान का रिकॉर्ड इन मैचों में बेहद ही खराब रहा है. उनके अलावा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भी भारतीय टीम को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है.

यदि ईशान की बात करें, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में भले ही दोहरा शतक जमाया हो, लेकिन टी20 में उनका प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है. ईशान ने पिछले 10 टी20 मैचों में कोई फिफ्टी भी नहीं लगाई है. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 37 रन रहा है.

पिछले 10 मैच में ईशान का औसत सिर्फ 13.80

ईशान किशन ने पिछले 10 टी20 मुकाबलों में सिर्फ 138 रन ही बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत बेहद खराब यानी 13.80 ही रहा है. ईशान किशन ने अब तक करियर में कुल 25 टी20 मैच खेले, जिसमें 26.37 की औसत से 633 रन बनाए हैं. यानी करियर औसत भी अब तक बेहतर नहीं रहा है.

इस नए साल यानी 2023 में ईशान किशन ने अब तक 4 टी20 मैच खेले, जिसमें सिर्फ 44 रन बनाए हैं. भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज खेल रही है. जिसका पहला मैच भी ईशान के होम ग्राउंड रांची में हुआ था. इसमें भी ईशान 4 रन ही बना सके. भारतीय टीम को इस मैच में 21 रनों से हार झेलनी पड़ी.

That's that from Ranchi.



New Zealand win the first T20I by 21 runs in Ranchi.#TeamIndia will look to bounce back in the second #INDvNZ T20I.@mastercardindia pic.twitter.com/Lg8zmzwYVH