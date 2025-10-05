मैदान पर भिड़ गए 2 भारतीय खिलाड़ी, हाथापाई होते-होते बची, VIDEO

विदर्भ की टीम ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रनों से हराकर ईरानी कप 2025 अपने नाम किया. विदर्भ ने तीसरी बार ईरानी कप जीता है. इससे पहले उन्होंने 2018 और 2019 में जीत दर्ज की थी. ईरानी कप में रणजी चैम्पियन का सामना रेस्ट ऑफ इंडिया से होता है. पिछली बार ईरानी कप मुंबई ने जीता था.
नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) स्टेडियम में हुए इस खिताबी मुकाबले के आखिरी दिन (5 अक्टूबर) मैदान पर माहौल गरमा गया. यश धुल और यश ठाकुर के बीच मैदान पर तीखी बहस हुई. अगर अंपायर्स और खिलाड़ियों ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हाथापाई हो जाती. यह घटना रेस्ट ऑफ इंडिया की दूसरी पारी के 63वें ओवर में हुई.
उस ओवर में विदर्भ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट फेंकी. यश ढुल ने अपर कट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सही टाइमिंग नहीं बैठा पाए और अथर्व तायडे ने आसान सा कैच पकड़ लिया. इसके बाद यश ठाकुर ने काफी आक्रामक तरीके से इस विकेट का जश्न मनाया, जिससे माहौल और गर्म हो गया,
92 रनों की इनिंग्स खेलने वाले यश ढुल पहले से ही आक्रामक मूड में थे और उन्होंने यश ठाकुर की सेलिब्रेशन पर नाराजगी जताते हुए उनकी ओर बढ़ने की कोशिश की. अंपायरों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों खिलाड़ियों को अलग किया. विदर्भ की टीम के खिलाड़ी भी फौरन पहुंचे और माहौल को शांत किया.
कमेंटेटर विवेक रजदान ने इस घटना पर कहा, 'थोड़ी झड़प जरूर हुई, लेकिन खिलाड़ियों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए. खेल में संयम सबसे जरूरी है.' विदर्भ के सलामी बल्लेबाज अथर्व तायडे को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. अथर्व ने पहली पारी में शानदार 143 रन बनाए थे.
मुकाबले का संक्षिप्त स्कोर
विदर्भ: पहली पारी-342, दूसरी पारी-232
टारगेट: 361
रेस्ट ऑफ इंडिया: पहली पारी-214, दूसरी पारी-267