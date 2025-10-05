scorecardresearch
 

Feedback

मैदान पर भिड़ गए 2 भारतीय खिलाड़ी, हाथापाई होते-होते बची, VIDEO

ईरानी कप के फाइनल में विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को जीत के लिए 361 रनों का टारगेट दिया था, जिसका विपक्षी टीम सफलतापूर्वक पीछा नहीं कर पाई. खिताबी मुकाबले के पांचवें दिन मैदान पर तनाव भरे पल भी देखने को मिले.

Advertisement
X
ईरानी कप मैच में बवाल, यश ढुल और यश ठाकुर के बीच हुई भिड़ंत. (Photo: PTI)
ईरानी कप मैच में बवाल, यश ढुल और यश ठाकुर के बीच हुई भिड़ंत. (Photo: PTI)

विदर्भ की टीम ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रनों से हराकर ईरानी कप 2025 अपने नाम किया. विदर्भ  ने तीसरी बार ईरानी कप जीता है. इससे पहले उन्होंने 2018 और 2019 में जीत दर्ज की थी. ईरानी कप में रणजी चैम्पियन का सामना रेस्ट ऑफ इंडिया से होता है. पिछली बार ईरानी कप मुंबई ने जीता था.

नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) स्टेडियम में हुए इस खिताबी मुकाबले के आखिरी दिन (5 अक्टूबर) मैदान पर माहौल गरमा गया. यश धुल और यश ठाकुर के बीच मैदान पर तीखी बहस हुई. अगर अंपायर्स और खिलाड़ियों ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हाथापाई हो जाती. यह घटना रेस्ट ऑफ इंडिया की दूसरी पारी के 63वें ओवर में हुई.

उस ओवर में विदर्भ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट फेंकी. यश ढुल ने अपर कट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सही टाइमिंग नहीं बैठा पाए और अथर्व तायडे ने आसान सा कैच पकड़ लिया. इसके बाद यश ठाकुर ने काफी आक्रामक तरीके से इस विकेट का जश्न मनाया, जिससे माहौल और गर्म हो गया,

सम्बंधित ख़बरें

Bumrah On Siraj
Bumrah ने Siraj पर किया ऐसा पोस्ट, जो हो गया वायरल! 
Nitish Kumar Reddy
नीतीश बने 'सुपरमैन', गोता लगाते हुए लपका 'ब्लाइंडर' कैच, VIDEO 
Shubman Gill and Ravindra Jadeja
टीम इंडिया की अहमदाबाद टेस्ट में बड़ी जीत, वेस्टइंडीज ने तीसरे ही दिन घुटने टेके 
Dhruv Jurel-Ravindra Jadeja and KL Rahul
राहुल-जडेजा-जुरेल के आगे मेहमान बेबस, 'कमजोर' विंडीज को तीसरे ही दिन कुचल देगी टीम इंडिया! 
Dhruv Jurel
जुरेल ने शतक जड़कर किया गन सैल्यूट, राहुल-जडेजा का दिखा खास अंदाज, VIDEO 

92 रनों की इनिंग्स खेलने वाले यश ढुल पहले से ही आक्रामक मूड में थे और उन्होंने यश ठाकुर की सेलिब्रेशन पर नाराजगी जताते हुए उनकी ओर बढ़ने की कोशिश की. अंपायरों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों खिलाड़ियों को अलग किया. विदर्भ की टीम के खिलाड़ी भी फौरन पहुंचे और माहौल को शांत किया.

Advertisement

कमेंटेटर विवेक रजदान ने इस घटना पर कहा, 'थोड़ी झड़प जरूर हुई, लेकिन खिलाड़ियों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए. खेल में संयम सबसे जरूरी है.' विदर्भ के सलामी बल्लेबाज अथर्व तायडे को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. अथर्व ने पहली पारी में शानदार 143 रन बनाए थे.

मुकाबले का संक्षिप्त स्कोर
विदर्भ: पहली पारी-342, दूसरी पारी-232
टारगेट: 361
रेस्ट ऑफ इंडिया: पहली पारी-214, दूसरी पारी-267

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement