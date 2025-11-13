आईपीएल क्रिकेटर व‍िपराज निगम ने बाराबंकी के कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज करवाई है. IPL में दिल्ली कैपिटल्स टीम से खेलने वाले ऑलराउंडर ने FIR में कहा है कि उन्हें फोन पर धमकियां दी जा रही हैं और ब्लैकमेल किया जा रहा है.

व‍िपराज ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा कि एक महिला उनसे अनुचित मांगें कर रही थी, और मांग पूरी ना करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही थी. उन्होंने बताया कि नंबर ब्लॉक करने के बाद भी कई इंटरनेशनल नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, इनमें उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही है.

खिलाड़ी का यह भी कहना है कि यह सब उनके करियर और मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, इसलिए उन्होंने पुलिस से ठोस कार्रवाई की मांग की है.

पुल‍िस कर रही है मामले की जांच

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बाराबंकी नगर कोतवाली में मामले की FIR दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है. दरअसल, इस मामले में एक महिला पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर आईपीएल क्रिकेटर व‍िपराज निगम पर गंभीर आरोप लगाए थे.

पत्रकार ने X पर दावा किया था क‍ि उन्होंने पीड़िता से फोन पर बात की है और वह नोएडा पुलिस के चक्कर काटते हुए न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है.

कौन हैं व‍िपराज न‍िगम

विपराज निगम को आईपीएल 2025 सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. 21 साल के इस युवा ऑलराउंडर ने अपने डेब्यू सीजन में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन कर मजबूत छाप छोड़ी. 14 मैचों में उन्होंने 142 रन बनाए और 11 विकेट झटके.

अब वे आज ( 13 नवंबर) से शुरू होने वाली भारत-ए और साउथ अफ्रीका-ए के बीच वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे. वह घरेलू क्रिकेट में यूपी की टीम से खेलते हैं. जहां उन्होंने 5 फर्स्ट क्लास मेचों में 19 व‍िकेट लिए हैं और 116 रन बनाए हैं. वहीं 6 ल‍िस्ट ए मैचों में उनके नाम 4 व‍िकेट और 35 रन हैं. ओवरऑल 21 टी20 मैचों में उन्होंने 19 व‍िकेट लिए हैं और 206 रन बनाए हैं.

