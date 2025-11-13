scorecardresearch
 

मुंबई इंडियंस में हो सकती है इस स्टार स्पिनर की वापसी, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ डील लगभग फाइनल

मुंबई इंडियंस की टीम में विघ्नेश पुथुर और कर्ण शर्मा के रूप में भारतीय स्पिन विकल्प पहले से मौजूद हैं. अब पांच बार की चैम्पियन टीम मुंबई इंडियंस स्पिन डिपार्टमेंट को और मजबूती देना चाहती है.

मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ सकते हैं स्पिनर मयंक मार्कंडे (Photo: BCCI)
मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ सकते हैं स्पिनर मयंक मार्कंडे (Photo: BCCI)

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी 15 दिसंबर को संभावित है. मिनी ऑक्शन से पहले से सभी 10 टीमों को रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर तक सौंप देनी है. मिनी ऑक्शन से पहले आईपीएल में ट्रे़ड डील को लेकर भी काफी गहमागहमी है. कहा जा रहा है कि संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की टीम बदल सकती है. ये दोनों क्रमश: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेल सकते हैं. सीएसके और आरआर के बीच इसके लिए डील अंतिम चरण में हैं.

उधर पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) भी अपने स्क्वॉड को मजबूत करने में जुटी हुई है. एमआई ट्रेड डील के जरिए अर्जुन तेंदुलकर की जगह शार्दुल ठाकुर को अपने स्क्वॉड से जोड़ सकती है. शार्दुल जहां लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की जगह अगले सीजन में मुंबई इंडियंस का हिस्सा हो सकते हैं, वहीं अर्जुन तेंदुलकर एलएसजी का पार्ट बन सकते हैं. एलएसजी और एमआई के बीच इसे लेकर बातचीत अंतिम चरण में है.

इसके अलवा मुंबई इंडियंस लेग-स्पिनर मयंक मार्कंडे को भी अपनी टीम में शामिल करने की इच्छुक है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पांच बार की चैम्पियन एमआई तीन बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लेग-स्पिनर मयंक मार्कंडे को अपनी टीम में वापस लाने के लिए ऑल-कैश डील की तैयारी कर रही है. TOI की रिपोर्ट के अनुसार दोनों टीमों के बीच बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है.

डेब्यू सीजन में काटा था गदर
मयंक मार्कंडे ने आईपीएल में अपनी पहचान मुंबई इंडियंस के साथ ही बनाई थी. आईपीएल 2018 में मयंक ने अपने डेब्यू सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 विकेट हासिल किए थे. फरवरी 2019 में उन्हें भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला था, हालांकि आईपीएल 2018 के बाद उनके करियर का ग्राफ उतनी तेजी से नहीं बढ़ा. 2018 के बाद उन्होंने आईपीएल में सिर्फ 23 मुकाबले खेले हैं. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए 2023 और 2024 के सीजन में कुछ मैचों में जरूर अच्छा प्रदर्शन किया था. 2025 में केकेआर के लिए मयंक एक भी मैच नहीं खेल पाए.

अब 28 वर्षीय मयंक मार्कंडे मुंबई इंडियंस में वापसी कर अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई इंडियंस की नजर एक और लेग-स्पिनर राहुल चाहर पर भी है, जिन्होंने साल 2020 में मुंबई इंडियंस की खिताबी जीत में अहम रोल निभाया था. हालांकि राहुल की कीमत (₹3.2 करोड़) मयंक की तुलना में अधिक है, इसलिए एमआई फिलहाल मयंक के साथ डील को प्राथमिकता दे रही है.

अगर यह डील पूरी होती है, तो मुंबई इंडियंस में मयंक मार्कंडे, विघ्नेश पुथुर और कर्ण शर्मा के रूप में तीन भारतीय स्पिन विकल्प हो जाएंगे. वहीं विदेशी स्पिनर्स के तौर पर टीम के पास मिचेल सेंटनर और विल जैक्स जैसे विकल्प पहले से मौजूद हैं. दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने प्रमुख स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन के बैकअप के लिए नए विकल्पों की तलाश है.

