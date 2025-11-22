scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई इंडियंस में हो सकती है इस कश्मीरी क्रिकेटर की एंट्री... IPL ऑक्शन से पहले दिया ट्रायल

मुंबई इंडियंस के पास आईपीएल ऑक्शन 2026 के लिए पर्स में 2.75 करोड़ रुपये बचे हैं. वैसे मुंबई अधिकतम 5 खिलाड़ियों को खरीद सकती है. मुंबई की टीम पांच बार आईपीएल खिताब जीत चुकी है.

Advertisement
X
औकिब नबी जम्मू-कश्मीर के लिए जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं. (File Photo: PTI)
औकिब नबी जम्मू-कश्मीर के लिए जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं. (File Photo: PTI)

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होनी है. मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 टीम्स की रिटेंशन लिस्ट सामने आ चुकी है. ऑक्शन से पहले कुछ टीम्स ने खिलाड़ियों को ट्रेड भी किया. सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अगले सीजन में मुबंई इंडियंस (MI) की बजाय लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलते नजर आएंगे. अर्जुन 30 लाख रुपये में संजीव गोयनका की टीम एलएसजी में शामिल हुए हैं.

मुंबई इंडियंस अब अर्जुन तेंदुलकर का रिप्लेसमेंट तलाश रही है. एमआई जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को ऑक्शन के दौरान अपनी टीम में शामिल कर सकती हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार नबी ने शुक्रवार (21 नवबंर) को घनसोली स्थित मुंबई इंडियंस के सुविधा केंद्र में ट्रायल दिया. जम्मू-कश्मीर के बारामूला में जन्मे नबी ने पिछले कुछ सालों में खासकर रेड-बॉल क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

औकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में 44 विकेट लिए थे. वह उस सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे. मौजूदा रणजी सीजन में भी वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं. इस साल नबी ने दलीप ट्रॉफी मैच में नॉर्थ जोन की ओर से खेलते हुए ईस्ट जोन के खिलाफ लगातार चार गेंदों पर चार विकेट झटके थे. इसके साथ ही नबी दलीप ट्रॉफी में डबल हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए थे. कोई गेंदबाज लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लेता है, तो उसे डबल हैट्रिक कहा जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Former Chennai Super Kings' captain MS Dhoni in frame
संजू के आने से धोनी का बदलेगा रोल... अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी 
Former Sri Lanka batter Kumar Sangakkara
राजस्थान रॉयल्स को मिला नया हेड कोच, विक्रम राठौड़ का भी प्रमोशन 
Ravindra Jadeja and Sanju Samson
71 खिलाड़ी रिलीज, बचे 77 स्लॉट... रिटेंशन के बाद IPL ऑक्शन की बारी, यहां होगी नीलामी 
Venkatesh Iyer
KKR के पर्स में अब सबसे ज्यादा रुपये, CSK भी पीछे नहीं, जानें सभी टीमों का हाल 
MS Dhoni of Chennai Super Kings and Virat Kohli of Royal Challengers Bengaluru
IPL 2026 के लिए रिटेंशन लिस्ट जारी, धोनी भी खेलेंगे अगला IPL, ये स्टार्स हुए रिलीज 
Advertisement

कैसा रहा है औकिब नबी का करियर?
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज औकिब नबी ने अब तक 36 फर्स्ट क्लास मैचों में 19.98 की औसत से 125 विकेट झटके हैं. वहीं 29 लिस्ट-ए मैचों में उनके नाम पर 28.88 के एवरेज से 42 विकेट दर्ज हैं. हालांकि नबी के टी20 आंकड़े इतने खास नहीं हैं. उन्होंने 27 टी20 मैचों में 26.39 की औसत से 28 विकेट लिए हैं. नबी बल्ले से भी उपयोगी योगदान देते आए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 870, लिस्ट-ए में 351 और टी20 क्रिकेट में 99 रन बनाए हैं.

मुंबई इंडियंस का मौजूदा स्क्वॉड: हार्दिक पंड्या (कप्तान), *अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, *कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडेय (ट्रेड), *मिचेल सेंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रोहित शर्मा, *रयान रिकेल्टन, शार्दुल ठाकुर (ट्रेड), *शेरफेन रदरफोर्ड (ट्रेड), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, *ट्रेंट बोल्ट और *विल जैक्स.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement