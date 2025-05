IPL 2025 players ruled out: इंग्लैंड के खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर, जेमी ओवरटन और सैम करन आईपीएल के बाकी बचे मैचों के लिए भारत नहीं लौटेंगे. वहीं जोस बटलर, विल जैक्स, लियाम लिविंगस्टोन और जैकब बेथेल सहित अन्य खिलाड़ी आईपीएल की अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए वापस आ रहे हैं.



ध्यान रहे साउथ अफ्रीकी और ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ 11 जून से शुरू होने वाले WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप) फाइनल के ल‍िए जुटेंगे. वहीं इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज होनी है. ऐसे में ये ख‍िलाड़ी आईपीएल का पूरा सीजन नहीं खेल पाएंगे.

एक सप्ताह के विराम के बाद आईपीएल 17 मई को बेंगलुरु में फिर से शुरू होगा, नॉकआउट मुकाबले 29 मई से शुरू होंगे और फाइनल 3 जून को होगा.

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा कि कुछ इंग्लैंड के खिलाड़ी लीग मैच पूरा करने के लिए वापस लौट रहे हैं, जबकि कुछ अन्य ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया है, इस बात की पुष्टि उनकी संबंधित फ्रेंचाइजी ने भी की है.

बटलर कुछ मैच खेलेंगे, लेकिन उनकी जगह टेंपरेरी र‍िप्लेसमेंट के तौर कुसल मेंड‍िस को शामिल किया गया है. यही हाल मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर विल जैक्स का भी है. लियाम लिविंगस्टोन, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ हैं, उनके बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने की संभावना है. हालांकि, फिल साल्ट के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन जैकब बेथेल के भारत आने की संभावना है.

