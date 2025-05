IPL 2025 Injured players Replacement: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL 2025) अब अपने अंत‍िम पड़ाव की ओर बढ़ चला है. 3 टीमें सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स एल‍िमिनेट हो चुकी हैं. बाकी टीमों के ल‍िए अभी रास्ते खुले हुए हैं. इसी बीच राजस्थान रॉयल्स के नीतीश राणा और संदीप शर्मा आईपीएल से बाहर हो गए हैं. वहीं दिल्ली कैप‍िटल्स की टीम में हैरी ब्रूक का भी र‍िप्लेसमेंट का ऐलान हुआ है.

29 साल साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर को राजस्थान रॉयल्स ने चोटिल भारतीय गेंदबाज संदीप शर्मा के स्थान पर आईपीएल 2025 के शेष सीजन के लिए टीम में शामिल किया है. 31 वर्षीय संदीप शर्मा उंगली में फ्रैक्चर के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. उन्होंने इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए 10 मैच खेले और 9 विकेट लिए.

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बर्गर इससे पहले आईपीएल 2024 में राजस्थान के लिए 6 मुकाबलों में 7 विकेट ले चुके हैं. इस बार उन्हें 3.5 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया गया है.

लुहान डिप्रिटोरियस की हुई नीतीश राणा की जगह एंट्री

19 साल के लुहान डिप्रिटोरियस को राजस्थान रॉयल्स में नीतीश राणा की जगह मौका मिला है. उन्होंने अब तक 33 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 911 रन बनाए हैं. उनका हाइएस्ट स्कोर 97 रन है, जो उन्होंने इस साल की शुरुआत में SA20 फ्रेंचाइजी पार्ल रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए बनाया था. SA20 में पार्ल फ्रेंचाइजी का स्वामित्व भी राजस्थान रॉयल्स के मालिकों के पास है. वह 30 लाख रुपये के आधार मूल्य पर राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए हैं. नीतीश ने इस आईपीएल सीजन में 161.94 की स्ट्राइक से 217 रन बनाए और उनका उच्चतम स्कोर 81 रहा.

