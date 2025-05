रोहित शर्मा ने IPL एलिमेनटर में की रिकॉर्ड्स की बारिश... बने 7 हजारी, पूरा किया छक्कों का तिहरा शतक

He is in the mood tonight 😎



Rohit Sharma, the 𝐁𝐢𝐠 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 🫡



Updates ▶ https://t.co/R4RTzjQfph #TATAIPL | #GTvMI | #Eliminator | #TheLastMile | @ImRo45 pic.twitter.com/WJsarasZuI