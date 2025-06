IPL चैम्पियन RCB पर हुई पैसों की बारिश, पंजाब किंग्स को भी मिले करोड़ों, देखें अवॉर्ड्स की फुल लिस्ट

𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎! 🏆@RCBTweets Captain Rajat Patidar collects the prestigious #TATAIPL Trophy from Mr. Jay Shah, Chairman, ICC and Mr. Roger Binny, President, BCCI 🏆 👏👏#RCBvPBKS | #Final | #TheLastMile | @JayShah | @ICC pic.twitter.com/UnhFg3QcW5