Chennai Super Kings IPL 2025 review: राजस्थान रॉयल्स ने मंगलवार (20 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स को छह विकेट से हराकर IPL 2025 में अपने अभियान का अंत जीत के साथ किया. मैच के हीरो रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने 33 गेंदों में शानदार 57 रन बनाए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. वहीं राजस्थान टीम के 'प्लेयर ऑफ द मैच' आकाश मधवाल रहे, ज‍िन्होंने 3 विकेट झटके.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 विकेट पर 187 रन बनाए. CSK की शुरुआत खराब रही और टीम ने 78 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए. आयुष म्हात्रे ने 20 गेंदों में तेज 43 रन बनाए. इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस (42 रन) और शिवम दुबे (39 रन) ने टीम को संभाला और स्कोर को सम्मानजनक स्तर तक पहुंचाया. राजस्थान के लिए युधवीर सिंह ने 3 विकेट लिए और आकाश मधवाल ने भी 3 विकेट चटकाए.



