T20 World Cup India Vs Western Australia LIVE 2nd Warm-Up Match: टीम इंडिया का दूसरा वॉर्म-अप मैच, विराट कोहली बाहर, केएल राहुल कर रहे कप्तानी

T20 World Cup India Vs Western Australia LIVE 2nd Warm-Up Match: ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने अपने मिशन टी20 वर्ल्डकप की शानदार शुरुआत की. उसने पहले अन-ऑफिशियल वॉर्म-अप मैच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया था. अब इसी टीम के खिलाफ दूसरा अन-ऑफिशियल वॉर्म-अप मैच खेला जा रहा है. ये मैच भी पर्थ में ही हो रहा है.

टीम इंडिया मैच में पहले गेंदबाजी करेगी. लगातार इस दूसरे वॉर्म-अप मैच में विराट कोहली को जगह नहीं मिली है. जबकि पहले मैच से बाहर रहे केएल राहुल को इस मुकाबले में कप्तानी मिली है. हालांकि रोहित शर्मा बतौर प्लेयर ही खेल रहे हैं.

भारतीय टीम को इसके बाद दो ऑफिशियल वॉर्म-अप मैच भी खेलना है. यह मुकाबले 17 और 19 अक्टूबर को क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने हैं. फिर टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को खेलेगी. दीपावली से ठीक एक दिन पहले यह मैच पाकिस्तान के खिलाफ होगा, जो मेलबर्न में खेला जाएगा.

वॉर्म-अप मैच में भारत की प्लेइंग-11

रोहित शर्मा, केएल राहुल (कप्तान), दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह.

पहला मैच नहीं खेले थे कोहली-राहुल-अश्विन

पहले अन-ऑफिशियल वॉर्म-अप मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को नहीं खिलाया गया था. कोहली के अलावा ओपनर केएल राहुल और स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को भी जगह नहीं मिली थी. मगर इस दूसरे अन-ऑफिशियल वॉर्म-अप मैच में राहुल और अश्विन की वापसी हुई है.

