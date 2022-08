IND Vs WI T20 Match LIVE: ताबड़तोड़ शुरुआत के बाद भारत को लगे झटके, 2 विकेट गिरे

कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया का विजय रथ जारी है. भारत-वेस्टइंडीज़ के बीच अमेरिका के फ्लोरिडा में चौथा टी-20 मैच खेला जा रहा है. बारिश की वजह से मैच शुरू होने में कुछ देरी हुई, लेकिन यहां वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला लिया है.

लाइव स्कोर:

भारत की पारी-

पहला विकेट- रोहित शर्मा 33 रन (4.4 ओवर), 53/1

दूसरा विकेट- सूर्यकुमार यादव 24 रन (5.3 ओवर), 61/2

भारत ने इस मैच में कुल तीन बदलाव किए हैं और रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल और संजू सैमसन की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई है. हार्दिक पंड्या, रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर को आराम दिया गया है.

