Ind Vs Wi 2nd ODI Result: बॉलर्स के दम पर दूसरा ODI जीता भारत, WI के खिलाफ सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त

Ind Vs Wi 2nd ODI Result: भारत ने बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 44 रनों से जीत हासिल की है. रोहित शर्मा की वनडे क्रिकेट में फुल टाइम कप्तानी की शुरुआत सीरीज जीत के साथ हुई है. तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में टीम इंडिया अब 2-0 से आगे है और सीरीज अपने नाम कर चुकी है.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 237 रन बनाए थे, जवाब में वेस्टइंडीज़ की टीम सिर्फ 193 रनों पर ही ऑलआउट हो गई. भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए. खास बात ये भी है कि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ घरेलू मैदान पर भारत की ये लगातार सातवीं वनडे सीरीज़ जीत है.

India seal the series 💥 Prasidh Krishna finishes with a brilliant four-for as West Indies are all out for 193. #INDvWI | https://t.co/oBgosJPTDa pic.twitter.com/zJMIuDsMIe

बॉलर्स ने बचाई टीम इंडिया की लाज

सिर्फ 238 रनों का बचाव करने उतरी टीम इंडिया को उसके बॉलर्स ने बचा लिया. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने पूरे मैच में शानदार बॉलिंग की और वेस्टइंडीज़ के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. कृष्णा अपने शुरू के दो ओवर में दो विकेट निकाल चुके थे. टीम इंडिया की जबरदस्त बॉलिंग के दम पर ही वेस्टइंडीज़ सिर्फ 76 रनों पर अपनी आधी टीम आउट करवा चुका था.

खास बात ये भी रही कि कप्तान रोहित शर्मा ने कई बार बॉलिंग में ऐसे बदलाव किए, जिनके तुरंत बाद भारत को विकेट मिले. पिछले मैच में ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को बॉल डालने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार वह बॉलिंग करने आए और अपने पहले ही ओवर में विकेट ले लिया.

भारत की ओर से सभी बॉलर्स को विकेट मिले, प्रसिद्ध कृष्णा ने 9 ओवर में 12 रन देकर चार विकेट लिए. वहीं, शार्दुल ठाकुर दो, युजवेंद्र-सिराज-सुंदर-हुड्डा एक-एक विकेट ले पाए.

#TeamIndia win the second @Paytm #INDvWI ODI & take an unassailable lead in the series. 👏 👏



4⃣ wickets for @prasidh43

2⃣ wickets for @imShard

1⃣ wicket each for @mdsirajofficial, @yuzi_chahal, @Sundarwashi5 & @HoodaOnFire



Scorecard ▶️ https://t.co/yqSjTw302p pic.twitter.com/bPb1ca9H7P