Ind Vs Wi 2nd ODI, Rohit Sharma: ‘शार्दुल तो बाहर गया’, प्लेयर गिनने में कन्फ्यूज हुए रोहित, अंपायर ने दी नो-बॉल

Ind Vs Wi 2nd ODI, Rohit Sharma: गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरा वनडे मैच खेला गया. टीम इंडिया जब मैच में फील्डिंग कर रही थी, तब कप्तान रोहित शर्मा कई बार फील्डिंग को लेकर कन्फ्यूज़ नज़र आए. यहां तक कि निश्चित फील्डर्स को 30 मीटर के घेरे में रखने की वजह से अंपायर ने नो बॉल भी दे डाली.



टीम इंडिया के 32वें ओवर में जब युजवेंद्र चहल बॉलिंग करने आए, तब उनकी पहली बॉल पर ही अंपायर नितिन मेनन ने नो बॉल दे दी. ये क्रीज़ से पैर आगे आने की वजह से नहीं बल्कि लेग साइड पर ज्यादा फील्डर लगाने की वजह से थी.



No ball for keeping more than 5 fielders on legside



And apparently everyone came to know about the rule just then 😂



