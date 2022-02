IND vs WI, Deepak Hooda: दीपक हुड्डा का कमाल, करियर के पहले ही ओवर में लिया पहला वनडे विकेट

India vs West Indies 2nd ODI: टीम इंडिया इन दिनों अपने घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है. सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय ऑफ स्पिनर दीपक हुड्डा ने कमाल कर दिया. यह उनके इंटरनेशनल करियर का दूसरा मैच भी रहा, लेकिन उन्हें पहली बार इसी मैच में बॉलिंग का मौका मिला. इसका उन्होंने फायदा उठाया और अपने पहले ही ओवर में वनडे करियर का पहला विकेट झटक लिया.

दरअसल, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार को हुए वनडे में दीपक को दोबारा मौका मिला. इसमें टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवरों मे 9 विकेट पर 237 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज टीम ने 30 ओवर में 5 विकेट पर 115 रन बना लिए थे.

समर्थ ब्रूक्स को पहला शिकार बनाया

यहां से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अगला यानी 31वां ओवर ऑफ स्पिनर दीपक हुड्डा को दिया. यह दीपक का वनडे करियर का पहला ओवर रहा. इसी ओवर की 5वीं बॉल पर दीपक ने वनडे करियर का पहला विकेट भी झटक लिया. दीपक ने समर्थ ब्रूक्स को अपना पहला शिकार बनाया.

First wicket in international cricket for @HoodaOnFire! 👍 👍



West Indies lose their 6th wicket as Shamarh Brooks departs for 44.



Follow the match ▶️ https://t.co/yqSjTw302p#TeamIndia | #INDvWI | @Paytm pic.twitter.com/SYH1R1SgBH