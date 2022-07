IND vs WI 1st ODI: शिखर धवन के धमाके से विंडीज पर शानदार जीत, मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में पलटा मैच

IND vs WI 1st ODI: टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 3 रनों से शिकस्त दी. यह हाईस्कोरिंग मैच काफी रोमांचक रहा, जिसका नतीजा आखिरी बॉल पर निकला. मैच जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

इस जीत के हीरो कप्तान शिखर धवन रहे हैं, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. धवन ने 99 गेंदों का सामना करते हुए 97 रनों की पारी खेली. वह छठी बार नर्वस-90 का शिकार हुए हैं. धवन के अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी आखिरी ओवर में मैच पलटकर खुद को हीरो साबित किया है.

गिल और अय्यर ने भी खेली अर्धशतकीय पारी

दरअसल, मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने धवन की पारी के बदौलत 7 विकेट पर 308 रन बनाए थे. इसमें शुभमन गिल ने 64 और श्रेयस अय्यर ने भी 54 रनों का योगदान दिया. विंडीज की ओर से गुडाकेश मोती और अल्जारी जोसेफ ने दो-दो विकेट चटकाए. वहीं रोमारियो शेफर्ड और अकील हुसैन को एक-एक विकेट मिला.

आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बना सकी विंडीज

इसके बाद 309 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज टीम ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 294 रन बना दिए थे. यहां से टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर रोमारियो शेफर्ड 31 और अकील हुसैन 32 रन बनाकर खेल रहे थे.

For his captain's knock of 9⃣7⃣, @SDhawan25 bags the Player of the Match award as #TeamIndia seal a thrilling win over West Indies in the first ODI. 👌 👌 #WIvIND



Scorecard ▶️ https://t.co/tE4PtTx1bd pic.twitter.com/YsM95hV4gD