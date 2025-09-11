scorecardresearch
 

पाकिस्तान एंगल...? UAE के ख‍िलाफ टीम इंड‍िया ने क्यों की पहले गेंदबाजी, सूर्या ने उठाया राज से पर्दा

India vs UAE: एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल करने के बाद अब टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ने को पूरी तरह से तैयार है. भारत ने अपने पहले ही मैच में यूएई को 9 विकेट से धूल चटाई और टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया.

एशिया कप 2025 में यूएई के जुनैद सिद्दीकी का कैच सूर्यकुमार यादव ने लपका (Photo: Getty)
एश‍िया कप 2025 में बुधवार को भारत ने अपना पहला मुकाबला यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के ख‍िलाफ खेला. जहां सूर्या एंड कंपनी ने महज 27 गेंदों के अंदर स्कोर को चेज कर लिया. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी.

यूएई की टीम मात्र 57 रन पर ढेर हो गई. इस तरह टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 4.3 ओवर में जीत हासिल की. 15 मैच (सभी फॉर्मेट) के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम को टॉस ज‍िताया. लेकिन, जीतने के बाद सूर्या ने गेंदबाजी ही क्यों ली, इसका खुलासा उन्होंने किया. 

मैच जीतने के बाद भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने पर कहा, "हम देखना चाहते थे कि विकेट कैसा खेल रहा है. दूसरी पारी में भी हालात वैसे ही थे.

लड़कों का प्रदर्शन बेहतरीन और पूरी तरह क्लीनिकल रहा. हमने मैदान पर अच्छा एटीट्यूड और एनर्जी मांगी थी और वही देखने को मिला. हाल ही में टीम के कई खिलाड़ी चैम्प‍ियंस ट्रॉफी के लिए यहां मौजूद थे. विकेट अच्छा दिख रहा था लेकिन थोड़ा स्लो था, जिससे स्पिनर्स की भूमिका अहम रही.

सूर्या यहीं नहीं रुके और आगे कहा- यहां (UAE) इस समय बहुत गर्मी है, ऐसे में कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी की और उन्हें हार्दिक, दुबे और बुमराह से अच्छी मदद मिली. अब सभी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बेसब्री से इंतजार है. 

वैसे UAE के ख‍िलाफ मैच में भारतीय टीम के पास यह व‍िकल्प था कि वो पहले बल्लेबाजी कर भारी भरकम स्कोर खड़ा कर सकती थी, चूंकि पाक‍िस्तान संग मुकाबला इस टूर्नामेंट का सबसे हाईप्रोफाइल मैच है, ऐसे में कप्तान सूर्या भी चाह रहे थे कि दुबई की प‍िच पर पाक‍िस्तानी टीम के ख‍िलाफ पहले गेंदबाजी करनी पड़े तो टीम तैयार रहे. 

पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर क्या करेगा भारत ?
भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला एश‍िया कप का महामुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह वही मैदान है, जहां टीम इंडिया ने चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 जीती थी. उस टूर्नामेंट में भारत ने सभी टॉस गंवाए थे और सिर्फ 1 मैच छोड़कर बाकी सभी मैचों में पहले बॉलिंग की थी. 

वहीं, बुधवार (10 सितंबर) को खेले गए मैच में भी टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही की. जिसमें टीम ने एकतरफा जीत हासिल की. ऐसे में UAE के ख‍िलाफ म‍िली जीत और पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए पूरी संभावना है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही चुनेंगे.

