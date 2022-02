IND Vs SL T20: भारत की T-20 में लगातार रिकॉर्ड 12वीं जीत, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप

IND VS SL T20: भारत ने धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी-20 में जीत हासिल कर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज क्लीन स्वीप कर ली है. तीन मैच की इस सीरीज में भारत ने तीनों मैच जीते और रिकॉर्ड बना दिया. ये टीम इंडिया की लगातार तीसरी क्लीन स्वीप सीरीज है, जबकि रविवार को खेले गए इस मुकाबले में जीत के साथ ही भारत ने लगातार 12 टी-20 जीत दर्ज की हैं.



श्रीलंका ने इस मैच में भारत को 147 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 4 विकेट खोकर ही पा लिया. टीम इंडिया ने सिर्फ 16.5 ओवर में ही इस लक्ष्य को पाया. एक बार फिर श्रेयस अय्यर जीत के हीरो निकले. श्रेयस ने सीरीज में लगातार तीसरी बार फिफ्टी जड़ी और अपनी टीम को जीत दिलाई.

That's that from the final T20I.#TeamIndia win by 6 wickets to complete a clean sweep 3-0 against Sri Lanka.



