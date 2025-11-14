scorecardresearch
 

Feedback

IND vs SA Playing 11: ऋषभ पंत की वापसी, साई सुदर्शन OUT... कोलकाता टेस्ट में ऐसा है IND-SA का कॉम्बिनेशन

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स पर तीन टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान भारत ने दो और अफ्रीकी टीम ने एक मैच जीता है. अब भारतीय टीम अपना आंकड़ा और बेहतर करना चाहेगी.

Advertisement
X
साई सुदर्शन कोलकाता टेस्ट मैच नहीं खेल रहे. (Photo: Getty Images)
साई सुदर्शन कोलकाता टेस्ट मैच नहीं खेल रहे. (Photo: Getty Images)

India vs South Africa: भाारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलाा जा रहा. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. यानी भारतीय टीम को इस मैच में पहले गेंदबाजी करनी पड़ी है.

इस मुकाबले के लिए दोनों टीम्स की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें थी. भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में ऋषभ पंत की वापसी हुई है. पंत को मैनचेस्टर टेस्ट मैच के दौरान दाएं पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी. इसके चलते उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट मैच मिस किया. वो वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भी भाग नहीं ले पाए थे.

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने साई सुदर्शन को चांस नहीं दिया है, जो हालिया समय में तीसरे नंबर पर बैटिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. वॉशिंगटन सुंदर को साई सुदर्शन पर तवज्जो दी गई है और वो इस मैच में भारतीय टीम के लिए तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. तेज गेंदबाज आकाश दीप और बैटर देवदत्त पडिक्कल भी इस मैच से बाहर बैठे हैं. 

Advertisement

भारतीय टीम चार बल्लेबाज, एक विकेटकीपर, 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, एक विशेषज्ञ स्पिनर और दो तेज गेंदबाज के साथ उतरी है. दूसरी ओर साउथ अफ्रीक के लिए इंजरी के चलते कगिसो रबाडा ये मैच नहीं खेल रहे हैं. साउथ अफ्रीकी टीम पांच स्पेशलिस्ट बैटर, चार ऑलराउंडर, दो विशेषज्ञ स्पिनर के साथ उतरी है.

सम्बंधित ख़बरें

Shubman gill, Temba bavuma
Live: कोलकाता टेस्ट में भारत की पहले गेंदबाजी... अक्षर को मौका, कौन हुआ बाहर  
India's Ruturaj Gaikwad
ऋतुराज का शतक, नीतीश भी चमके... इंडिया-ए की SA टीम पर रोमांचक जीत 
Asim Munir, Mohsin Naqvi
... तो आस‍िम मुनीर की वजह से बची श्रीलंका संग सीरीज, नकवी का खुलासा  
Keshav Maharaj and Senuran Muthusamy
इन 2 खिलाड़ियों से गिल ब्रिगेड रहे सतर्क, ईडन में गेंदबाज पलट सकते हैं गेम 
Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav,Washington Sundar
'फ‍िरकीबाजों' का अखाड़ा, ईडन में ज‍िसके स्प‍िनर चले वो होगा 'गार्डन-गार्डन'  

भारतीय टीम की प्लेइंग XI: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज.

पहले टेस्ट के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उप-कप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल और आकाश दीप.

साउथ अफ्रीका का फुल स्क्वॉड: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरेन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, जुबैर हमजा और  वियान मुल्डर.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement