भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी वनडे सीरीज में बल्लेबाजों की मौज रही है. बैटर्स ने खूब रन बनाए हैं. पहले ODI में आधी टीम जल्दी गंवाने के बावजूद साउथ अफ्रीका लगभग मैच जीत ही गया था. दूसरे मैच में तो उन्होंने 359 रन चेज कर द‍िए.

भारतीय टीम लगातार टॉस हार रही है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं. हालांकि टॉस पर किसी का बस भी नहीं. लेकिन वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में जब केएल राहुल उतरेंगे तो उनके दिमाग में टॉस जीतने का भी म‍िशन होगा. क्यों तो इसका एक तगड़ा कनेक्शन है.

रायपुर में लगातार 20वीं बार कोई भारतीय कप्तान टॉस नहीं जीत सका. आखिरी बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 2023 में खेले गए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता था. इसके बाद से 2 साल बीतने को हैं लेकिन कोई भी भारतीय कप्तान वनडे में टॉस नहीं पाया है. रोहित हों या गिल या फिर केएल राहुल. कप्तान तो बदले हैं पर भारतीय टीम की क‍िस्मत जस की तस है.

लेकिन यहां भारतीय टीम के लिए एक ट्व‍िस्ट है, क्योंकि अगर टॉस केएल राहुल जीते और उसके बाद यहां पहले गेंदबाजी चुनी तो टीम इंड‍िया की जीत की गारंटी हो जाएगी. इसके साथ ही भारतीय टीम सीरीज भी जीत जाएगी. क्यों तो वो समझ‍िए...

दरअसल, हाल ही में महिला वर्ल्ड कप में विशाखापत्तनम ने पांच मैचों की मेजबानी की. पांचों बार रनचेज करने वाली टीम ही जीती. ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 331 रन का पीछा किया, जबकि साउथ अफ्रीका 81/5 से उबरकर 252 रन का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा. यह साफ संकेत है कि शाम के समय क्या होने की उम्मीद की जा सकती है.

वहीं बावुमा ब्रिगेड के पास यह एक दुर्लभ ‘डबल’ हासिल करने का मौका है. भारतीय टीम अक्सर अपनी सरजमीं पर नहीं हाती है. वहीं भारत टेस्ट सीरीज और ODI सीरीज दोनों ही एक साथ घर में लगभग हाल फ‍िलहाल में नहीं हारा है. आखिरी बार ऐसा लगभग 40 साल पहले हुआ था, इसलिए दक्षिण अफ्रीका एक खास उपलब्धि के बेहद करीब है. पाकिस्तान ने 1986-87 में उन्हें टेस्ट में 1-0 और ODI में 5-1 से हराकर किया था. वहीं भारत एक ही बाइलेटरल टूर के तहत टेस्ट और ODI दोनों सीरीज 2021-22 में साउथ अफ्रीका में हारा था.

इस अहम मुकाबले में अफ्रीका टीम की कोश‍िश होगी गेंद से भारत पर शुरुआती दबाव जाए. विराट कोहली दो शतक जड़ चुके हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और रोहित शर्मा भी रन बना चुके हैं, लेकिन अगर भारत शुरुआती विकेट जल्दी खो देता है तो उनकी स्थिति से निपटने की क्षमता दिलचस्प होगी.

व‍िशाखापत्तनम में कैसी होगी टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11?

पिछले गेम में गायकवाड़ के नंबर 4 पर शानदार प्रदर्शन के बाद केएल राहुल को बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है. वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने रन दिए हैं, लेकिन इंडिया की टीम में कोई बैकअप पेसर नहीं है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम लगातार तीसरे गेम में बिना किसी बदलाव के उतरेगा.

व‍िशाखापत्तनम में भारत की संभावित प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

साउथ अफ्रीकी टीम से कटेगा बर्गर, जोरजी का ट‍िकट?

पिछले गेम में टोनी डी जोरजी और नांद्रे बर्गर के हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर होने के बाद मेहमान टीम को कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं. ओटनील बार्टमैन के प्लेइंग XI में वापसी की उम्मीद है, लेकिन साउथ अफ्रीका को डी जोरजी के रिप्लेसमेंट पर फैसला करना होगा, अगर वे अपना बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, तो रुबिन हरमन को मौका दिया जा सकता है.

व‍िशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग XI: क्विंटन ड‍िकॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, रुबिन हरमन, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

