Asia Cup 2022, IND vs PAK T20 Live Streaming: कब और कहां देख सकेंगे भारत-पाकिस्तान का मैच? जानिए पूरी डिटेल

Live Streaming of India vs Pakistan Asia Cup 2022 T20I: एशिया कप 2022 सीजन में आज (28 अगस्त) भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने जा रहा है. इस मैच का फैन्स के साथ खेल जगत के दिग्गजों को भी बेसब्री से इंतजार है.

टीम इंडिया इस बार पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी. आखिरी बार जब दोनों टीमें आमने-सामने आई थीं, तब पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी. फैन्स अब यह जानने के लिए बैचेन हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच यह रोमांचक मैच कब और कहां देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब...

भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला कब होगा?

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच यह मैच एशिया कप 2022 में आज (28 अगस्त) होगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे खेला जाएगा. मैच में टॉस शाम 7 बजे होगा.

यह भारत-पाकिस्तान के बीच मैच कहां पर हो रहा है?

एशिया कप इस बार श्रीलंका की मेजबानी में यूएई में हो रहा है. भारत-पाकिस्तान के बीच मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत-पाकिस्तान का मैच कहां देख सकते हैं?

एशिया कप का प्रसारण स्टार नेटवर्क पर किया जा रहा है, ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर लाइव मैच देखा जाएगा. लाइव स्ट्रीमिंग होटस्टार पर होगी. इसके अलावा aajtak.in पर इस मैच से जुड़ी सभी कवरेज लगातार हो रही है, आपको यहां हर जानकारी मिलेगी.

One Sleep Away ⌛#TeamIndia all set for #AsiaCup2022 💪 #AsiaCup pic.twitter.com/zGz6NaKmk6