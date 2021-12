Ind Vs Nz, Mumbai Test: सीरीज फतेह करने उतरेगी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड के सामने अभी भी 400 रनों का पहाड़

Ind Vs Nz, Mumbai Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया की जीत आसान दिख रही है. मैच के तीसरे दिन भी टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला और दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड दूसरी पारी में अपने पांच विकेट गंवा चुका था. अब टीम इंडिया की कोशिश होगी कि मैच के चौथे दिन ही मुकाबला जीता जाए, मैच के साथ-साथ सीरीज पर भी कब्जा होगा.



स्पिनर्स के आगे न्यूजीलैंड ने टेके घुटने



भारत की ओर से न्यूजीलैंड को 540 रनों का लक्ष्य दिया गया, जो मौजूदा परिस्थितियों में न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल ही नज़र आ रहा है. न्यूजीलैंड को शुरुआत में ही झटका लगना शुरू हुआ, जो अंत तक होता रहा. मैच के तीसरे दिन रविचंद्रन अश्विन ने तीन विकेट लिए, अक्षर पटेल ने एक विकेट झटका और एक रनआउट हुआ.



दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की ओर से सिर्फ डी. मिचेल ने 60 रन बनाए, जबकि एच. निकोलस अभी भी 36 रन बनाकर नाबाद हैं. डि. मिचेल ने एच. निकोलस के साथ मिलकर 76 रनों की साझेदारी की, जो न्यूजीलैंड की इस पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही. दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 140/5 रन रहा, जबकि अभी उसे जीत के लिए 400 रनों की जरुरत है.

Stumps on Day 3 of the 2nd Test. #TeamIndia 5 wickets away from victory. Scorecard - https://t.co/KYV5Z1jAEM #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/C7luRRTwNk



मयंक-अक्षर ने दिखाया दम



अगर टीम इंडिया की दूसरी पारी की बात करें तो एक बार फिर मयंक अग्रवाल ने शानदार फिफ्टी जड़ी. पहली पारी में 150 रन बनाने वाले मयंक अग्रवाल ने दूसरी पारी में 62 रन बनाए. मयंक के अलावा अक्षर पटेल ने अंत में तेजी से रन बटोरे, सिर्फ 26 बॉल में 41 रन बनाए. अक्षर पटेल ने कुल 4 छक्के जड़े.



कप्तान विराट कोहली बड़ी पारी खेलने से चूक गए और 36 के स्कोर पर आउट हुए. जबकि शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने 47-47 रनों की पारी खेली. टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 276 रनों पर घोषित की.

Nicholls (36*) & Ravindra (2*) will resume on Day 4 tomorrow, both showing plenty of character to close out Day 3 at Wankhede Stadium.



Follow play live in NZ on @skysportnz & @SENZ_Radio

Scorecard | https://t.co/tKeqyLOL9D #INDvNZ pic.twitter.com/OMPI0gsNDO