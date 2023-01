India vs New Zealand 3rd T20: अहमदाबाद में भारत के लिए 'करो या मरो' का खेल, ये गलतियां दोहराना पड़ेगा महंगा

India vs New Zealand 3rd T20: भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच जारी टी20 सीरीज में 'करो या मरो' का मुकाबला खेलना है. यह तीन मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. इसका निर्णायक और आखिरी मुकाबला 1 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा.

भारतीय टीम को रांची में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में 21 रनों से झेलनी पड़ी थी. इसके बाद दूसरा मैच लखनऊ में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने वापसी करते हुए 6 विकेट से मैच जीता और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है. अब तीसरा मुकाबला निर्णायक है, जिसमें भारतीय टीम ये तीन बड़ी गलतियां नहीं करना चाहेगी...

टॉप ऑर्डर को देना होगा अच्छी शुरुआत

इस टी20 सीरीज में भारतीय टॉप ऑर्डर एकदम फ्लॉप रहा है. ओपनर शुभमन गिल, ईशान किशन अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे हैं. जबकि तीसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी भी अपनी काबिलियत के मुताबिक नहीं खेल सके हैं. ऐसे में यदि तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना है, तो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को दमदार प्रदर्शन दिखाना होगा.

पहले वनडे मैच में भारतीय टीम ने 15 रनों पर ही तीन विकेट गंवा दिए थे. ईशान, गिल और त्रिपाठी पवेलियन लौट गए थे. जबकि दूसरे वनडे मैच में तीसरा विकेट 50 रनों पर गिरा था. ऐसे में तीसरे मैच में यह गलती नहीं दोहरानी होगी, वरना सीरीज हारने का खतरा मंडरा सकता है.

गिल या त्रिपाठी की जगह पृथ्वी शॉ को मौका मिले

शुभमन गिल ने अब तक 5 और राहुल त्रिपाठी ने 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. यह दोनों प्लेयर ने अब तक फिफ्टी तक नहीं लगाई है. ऐसे में कप्तान हार्दिक पंड्या को चाहिए कि इनमें से किसी एक को बाहर कर मौके का इंतजार कर रहे पृथ्वी शॉ को जगह देना चाहिए. पृथ्वी शॉ टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं.

पृथ्वी शॉ ने जुलाई 2021 के बाद से ही भारतीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला है. उन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए असम के खिलाफ मैच में 383 गेंदों पर 379 रनों की पारी खेली थी. इस पारी में पृथ्वी शॉ ने 4 छक्के और 49 चौके जमाए. उनका स्ट्राइक रेट भी 98.96 का रहा. इस पारी के बाद से ही सोशल मीडिया पर पृथ्वी शॉ ट्रेंड में आए थे. इसी पारी के दम पर पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में जगह मिली.

