Ind Vs Nz 2nd T20 Match: दूसरा टी-20 भी चढ़ेगा बारिश की भेंट? जानें कैसा है मौसम, क्या होगी भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11

Ind Vs Nz 2nd T20 Match: टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद न्यूजीलैंड पहुंची टीम इंडिया की आज (20 नवंबर) को दूसरी परीक्षा है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला रविवार को ही खेला जाना है. पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था और अब फैन्स को उम्मीद है कि यहां कुछ एक्शन देखने को मिलेगा. लेकिन माउंट माउंगानुई के जो हालात हैं, वह इस उम्मीद पर फिर पानी फेरते नज़र आ रहे हैं.



माउंट माउंगानुई में होने वाले भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी-20 मैच के वक्त मौसम का क्या अनुमान है, एक बार इसपर नज़र डाल लेते हैं...



भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज़ का दूसरा मैच माउंट माउंगानुई में खेला जाना है. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे शुरू होना है. Weather.Com के मुताबिक, माउंट माउंगानुई में इस दिन करीब 87 फीसदी तक बारिश का अनुमान है.



यानी पहले मैच की तरह ही दूसरे मैच में भी बारिश संकट बन सकती है. इस दौरान माउंट माउंगानुई का तापमान 15 डिग्री तक रह सकता है. हालांकि, उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि मैच के वक्त बारिश रुक सकती है.

Hello from Bay Oval for the 2⃣nd #NZvIND T20I! 👋#TeamIndia pic.twitter.com/GxphUhF7tO